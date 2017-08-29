小狼夏喜俊：朝鲜导弹金银齐飞，早盘1315短多

该来的总会来，无论过程多么曲折。

年内第四次多头企稳上攻，我们从确认1205的底部之后就提到行情这一轮看好突破1300，测试去年高点1338，甚至1375展开周线级别多头的可能。

但是行情在1271-1252进行了两个周的多头洗盘停顿，而后再度冲破多头最后的加速疯狂。看似和之前的形态走法完全一致，但是这次冲高之后1292虽然反转两根中阴，但是并没有做顶，而后继续高位1292-1282反复整理，中途有虚破冲高1300暴跌1283的洗盘，以及上周阴阳交替整理，周五1294-1276-1293的过山车大洗盘。

但是最终行情还是破位了。朝鲜周二早晨从平壤附近发射的一枚导弹飞过日本北部，朝鲜半岛局势急剧升级。此后美元兑日元创逾四个月新低， 现货黄金 刷新14个月新高，升破1320美元。三大美股股指期货集体走低，道指期货跌超百点。消息并没有改变行情的趋势和节奏，昨晚我们1298-1299跟多止盈1306，后面就提到周线级别多头要来了，后面要保持积极跟多的思路，空单不考虑，去看1338，甚至去年1375的高点。





朝鲜发射导弹，加速了金银多头的展开，但是并没有改变整体的多头趋势。所以消息只起到了加速行情展开的作用。

1.1205的底部反转多头继续，经历了低位强阳拉高确认，多头停顿修复洗盘，突破加速，高位整理，目前要进入到多头展开式，也就是实体部分，这个阶段的多头操作要激进，趋势一旦确立我们要做的就是狠下来吃利润，而不是继续观望和等待。

2.凌晨消息跳空高开，然后加速冲高1324回落，那么我们亚盘要看一次多头顺延，也就是回撤之后在冲击一次高点，而后陷入整理，等待欧美盘的新高。

故早盘1316-1315直接多，止损1310，目标先看二次冲高去1321-1323

欧美盘我们企稳继续关注1318-1317做多，去看1325-1328

原油结构则比较复杂，前面50.4的年内大宽幅整理下降趋势线压力有效，行情靠近趋势线压力连续2个多周阴阳交替循环之后放量下跌，看似展开了弱势空头行情，但是震荡回落之后一根大阳拉高吞没多个交易日的回落。上周周一开盘直接又来一根大阴线，后面几个交易日涨跌互现，反复洗盘，节奏不清晰。

昨日再度大阴回落放量，行情还是回到了50.4的压力之下的空头行情。昨日开盘冲高48.2之后暴跌47.6，震荡回落下破47.2之后晚间再度放量下跌，尾盘测试46.1反弹，整体日线大阴线。那么今日我们关注46.8-47.2的压力区域做空，继续看46.2-46.4支撑

昨日黄金1298-1299多单，止盈1306，持续连赢。



