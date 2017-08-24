小狼夏喜俊：黄金不破1294继续空，日线阴阳循环

近期黄金原油都是反复整理洗盘行情，黄金从1205反转上来，强阳拉高之后就陷入了2周1274-1252的不规则多头停顿洗盘，向上突破之后又陷入了1293-1282区间的高位洗盘整理。而原油结束了之前连续7周的周线大宽幅洗盘整理，转向日线级别50.4趋势线压力位附近的阴阳交替整理，放量下跌之后最近又出现了大阳大阴的宽幅震荡。

那么我们把整理行情特点再统一学习下：整理行情分为无趋势的区间整理以及趋势中途的停顿修复。常见的整理有箱体整理，三角整理。

行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。





日线自上周四开始连续5个交易日阴阳交替洗盘了，那么今日到底是否会继续延续这个循环收阴呢？是我们关注的焦点。

短线围绕下方1282-1280支撑，上方1290-94区间进行反复的区间整理。那么今日行情重点关注亚欧盘1293-1294的压力，如果持续高位整理不破，要谨防继续震荡回落去1284-1282位置，也就是循环收阴。而向上突破，要防止进一步走强去1300-1305。

日内操作亚欧盘高位整理不破1294，我们1290-1292区域做空，止损1295，目标去看1284-1282。晚盘触及1283-1282做多，止损1278，目标1288-1290

而如果今日亚欧盘直接突破1293-1294，我们可以直接跟进多单，去看1300-1305

原油50.4附近的趋势线压力，年内大宽幅整理55-53.8-52-50.4的趋势线压力有效，行情靠近压力位附近两个周阴阳交替洗盘整理，而后上周放量下跌展开空头弱势行情。但是周五尾盘低位横盘之后46.8-48.8大阳线拉高，周一大阴回落，周二反弹小阳线整理，周三昨日EIA数据利多的情况下行情继续反弹中阳，那么短线行情50.4的弱势止步46.5。目前结构走的是46.5上来的偏强反弹。

故日内我们参考48.1-47.9区域支撑做多，止损47.6，目标去看48.6-49



