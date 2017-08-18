小狼夏喜俊：黄金1288直接空，前高不破继续反复

又到了周五，对这一周的黄金原油行情我们做个简单的回顾梳理，尤其是黄金周一周二连续中阴，周三周四探底回升中阳，但是到目前依然无法确定后市的方向和节奏：

1.历史循环，形态重演的角度，我们提到年内四次下探都是单根探底的V型反转企稳，1180 1195 1214以及本次的1205，也就注定了黄金三月份之后至今走的都是日线级别大宽幅整理。V型反转，强阳上攻确认多头，停顿修复洗盘整理，突破多头最后的疯狂加速见顶。周一周二没有延续上周的强势，至今反转见顶，加大了1292做顶概率。这是一个后市的结构和思路。

2.另外一方面，年内第四次上攻，进入到下半年，主观上还是认为上破的可能性较大，也就是上破前高1295-1296展开周线级别多头。周三借助美联储会议纪要行情探底回升中阳拉高，昨日早盘极强顺延多头，美盘两次回撤1282不破最后还是收了阳线，周三周四的阳线目前来看偏强比较支撑这个强势思路。





中期的方向矛盾决定了短线操作的分歧，而且行情存在反复，所以又到周五，我们还要进一步观察行情是否又要变天回落杀跌。



日线双阴双阳，看似极强极弱的交替转化，但是前高没破，日线均线并没有跟上，所以这个不是典型的极强多头，而有点反复整理的意思。日线不是强势多头，缺乏延续，短周期四小时区间走势，小时线偏弱，前高1292不破我们认为这个行情继续走反复。区间在1290-1270。

所以日内短线，我们认为日线的双阴双阳整理走势，依然会继续反复整理，今日要防止再度回落急跌走势，我们就以前高1292为信号，不破看回落区间整理，上破偏强

故早盘1288直接空，止损1292，目标1282-1278 过夜1285-1286有空的持仓不变，目标不变

原油本周一中阴放量下跌，周二反弹小阳，周三放量下跌，昨日继续反弹小阳，整体空头格局，阴阳交替震荡下行，今日继续看空，没有空单的47-47.2都可以布局，严格突破47.5止损，目标下看46.4-46.2



