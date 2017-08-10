小狼夏喜俊：黄金1272上回撤多，今日看1284

两个多周的洗盘行情昨日画上句号。日线中阳收线，强势突破并且站稳前期1273-1274高点。符合了我们之前提到的，形态循环，和年内前面三次回撤一样都是单次做底，强阳拉高之后陷入1-2个周的洗盘反复整理，而后继续回归强势大多头。

思路和大节奏定位没错，但是不可否认，这2个周的洗盘走法上很复杂，操作还是有难度的。1.整体幅度不大，围绕1274-1252大概20多美金来回反复。2.上周多处高位十字星整理，窄幅横盘，区间上下破位不延续，横盘拉高，V型反转，高位横盘回落，非农利空大阴收线都是近期常有的走法。3.本周一3美金横盘十字星，周二最后一次冲高回落探底1251破低反弹，午夜V型反转，也刚好测试了日线10日均线之后企稳拉高。





今日的黄金我们从几个方面思考：

1.日线中阳收线，突破前期高点1273-1274，收线完美站稳。那么短线既有可能结束2周洗盘行情，进行新一轮的加速冲高。

2.短线四小时自周二凌晨1251探底反转上来，连续7根线只有一根停顿十字星，其他持续收阳，典型极强形态。当然午夜冲击我们提到的1277-1278高点小时线出现调整信号。但是整体的强势不变。

故日内行情，我们参考短线的调整信号，预计亚盘先震荡回撤1273-1271，而后欧美盘企稳再反弹，日内上方我们关注1280-1285 故1273-1272回撤做多，止损1268，目标1280-1285

原油卡在了关键位置反复。周线连续7周的阴阳交替循环，从这个层面上来看本周收阳大概率。而从日线角度来看，50.4的压力是年内55-53.8-52大宽幅整理下降趋势线压力位，靠近此位上周走了日线阴阳交替的反复洗盘，可见压力明显。

昨日的EIA利多但是对行情没有什么影响，短线还是继续关注四小时49.8-48.7的区间破位情况



