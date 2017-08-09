小狼夏喜俊：黄金1271今日洗盘关键，原油逢高空

黄金洗盘依然在继续。

洗盘整理行情是一波趋势行情中不可或缺的部分，但是这部分确实让人很头疼，操作难度大。反复洗盘的行情，非常规，尤其区间不规则，强弱不定，再加上关键位置来回破位不延续就更麻烦，对整个市场都有难度，当然再难的行情也有人擅长和可以做，只是这类行情的确不好把握，这点大家要明白 。

周二又重演了上周的形态，周一3-4美金横盘不动，周二上周是破1270-1265关键支撑两边不延续，而昨日同样上破1261-1263压力到1265，晚盘延续这个高点直接暴跌下破1254支撑，触及1251凌晨之后V型反转，最终收取纺锤阳。短周期形态上呈现一个典型的过山车行情。





周线自1205反转之后三连阳一路强势连阳上攻，上周高位十字星洗盘整理非农利空之后大阴回落。目前从周线的形态来讲，还不能确立这波1205的反转多头结束，或者如果这周转阳，那么近期的反复洗盘整理还是多头的一个停顿修复，后市还是要创新高的。而日内级别连续三周的反复洗盘整理，昨日回撤20日均线企稳反弹，日内上来看还是要偏强的。

日内短线我们继续看整理，但是预计会偏强运行，上方1270-1271压力我们重点关注，如果亚欧盘不能直接上破，我们防止行情继续走1271-1256的区间整理。当然如果突破那么要防止进一步走高。

黄金操作亚盘关注1270-1271压力，不破我们今日做1271-1256的区间，如果上破看日线级别的多头企稳反弹

原油昨日行情如我们预期的49.8-48.8区间反复整理，我们欧盘49.3多单到49.8，晚盘48.8多单到49.6。而且昨日收小阴打破了原油近期日线的阴阳循环交替。经过近期的反复洗盘整理，我们预计原油还是50.4附近做顶可能性较大。行情围绕关键压力附近反复运行一周，但是整体没有再破新高，后面看大概率做顶回落。

日内我们看原油回落中阴大概率，下方48.7附近一旦跌破预计会有放量行情，另外关注49.2-49.3的做空机会，下方今日重点支撑在48.1-47.5 同时注意晚间EIA数据



