小狼夏喜俊：黄金1263下做空看弱势整理，早盘不急

黄金二周的洗盘整理，上周加剧，周一窄幅横盘十字星，周二上下关键位置虚破十字星，周三低位横盘之后反弹纺锤阴，周四探底回升上吊阳，周五非农利空，行情展开下破，破一周1258-1257的区间整理低点，向下测试1253附近，日线大阴，本该多头停顿之后的洗盘整理，似乎经过长时间的高位反复之后再度结束强势，转向短线的偏弱调整。

1.年内两波行情节奏。年初1-2月份1122-1219接近100美金的多头趋势，典型的极强格局。之后3月份至今一直陷入大宽幅整理，顶底快速转换，幅度不小但是日线级别缺乏延续性，周线日线级别的连阳连阴意义并不太大。

2.对于熊市结束，牛市的缓慢开启市场寄予厚望。然后我们发现，每次看似强势的上攻，无论前期1296，还是这次的1274，最终都是胎死腹中，多头无疾而终。





周线三连阳强势反弹，自1205反转之后，结束了1296的五周空头行情，而后一周震荡反弹，一周强势多头延续，一周洗盘反复震荡走高，而上周则是持续的高位多根十字星反复，非农中阴回撤，使短线盘面陷入弱势之中。

1205的底部反转是否还有机会延续？1271的短线高点难道又要做顶回落？对于黄金这是我们中期需要思考的问题，但是不管怎样，有一点可以确认，短线黄金的反复洗盘，操作难度稍大，暂时不能趋势顺延的思路激进跟随，而要多去考虑整理的反复操作手法。

日内短线我们注意，周五非农尾盘放量下跌出现小幅震荡反弹，短线虽然偏弱但是整理为主，所以不适合激进追空 我们日内关注1260-1264区域的压力，下方1253-1250的支撑区域继续做区间看整理

原油连续7周周线级别阴阳交替循环，前面6周大阴大阳交替，上周尽管反复但是周线最终还是录得纺锤阴，没打破这个循环。而日线级别在上周初冲击50.4关键压力位之后，此位置为年内55-53.8-52连线的大宽幅整理下降趋势线压力，行情再度陷入了中期结构的分歧，所以日线上周呈现持续的阴阳交替循环反复。

那么本周继续关注周线循环，日线阴阳交替洗盘整理格局，以及短期50上方压力，操作多耐心等机会，今日短线关注49.8-50压力，下方49.3-49附近支撑



