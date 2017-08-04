小狼夏喜俊：非农或结束黄金洗盘行情，1282见

周内黄金原油都是典型的洗盘整理行情，我们做个简单梳理回顾：

黄金方面：

1205的底部反转，和前面年内三次回撤1180 1195 1214一样都是单个底部企稳反转，然后1-2周的连阳反弹，之后陷入洗盘整理。所以上周行情就陷入了多头停顿修复，洗盘整理。而本周这个洗盘加剧，周一窄幅5美金十字星，并未延续上周五的拉高强势，周二1270 1265区间关键位置的上下突破不延续十字星，周三区间纺锤阴，周四早盘急跌震荡反弹上吊阳。

多头停顿的修复和洗盘整理，中期主多节奏不变，而且两周的洗盘时间也差不多了，结合ADP的利多，近期美元的一弱再弱，能否借助此次非农结束两周洗盘展开上破，回归强势多头是我们今晚非农的重要看点。

原油方面：

周线连续7周大阴大阳交替整理，尽管主节奏偏42底部的震荡反弹，整体偏多。但是大宽幅洗盘整理也注定了近期原油操作难度加大，上周五连阳之后，本周同样未能延续。周一探底回升小阳线，周二冲高遇阻大阴暴跌，一阴吞多阳，周三测试回撤10日均线企稳再度转阳，而昨日横盘之后拉高尾盘看似很强，但是凌晨之后再暴跌，呈现阴阳交替的洗盘整理。





本周行情洗盘整理的主节奏，小区间1263-1272，大区间1274-1257。但是整体属于多头停顿修复，所以洗盘一旦结束向上突破回归强势大概率。ADP利多，美元一弱再弱，整体多头趋势没有改变，所以不排除此次非农再度拉高突破。

而非农数据前我们依然关注1272-1263附近的整理。先做区间跑短线。

亚盘1271-1272可空，止损1276，目标1266-1264

给1264-1263附近反手多，止损1259，目标去看1270-1272 如果晚间非农如期利多，上破1274我们可以直接跟进多单，或者提前挂好破位多单，去看1280-1282

原油周内阴阳交替洗盘整理。那么今日重点关注亚欧盘48.8-48.6支撑，守住不排除日内再度拉高收阳。



