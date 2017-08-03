小狼夏喜俊：黄金晚上依托1259先多后空，整理不变

黄金说几个点：

1.整体属于1205底部反转上来的多头停顿修复，反复洗盘整理行情，也就是上周洗盘行情的一个延续，只不过本周洗盘更加厉害。周一窄幅十字星，周二1265 1270的两个关键位置都是上下破位不延续。昨日同样洗盘冲高午夜回落。典型的反复洗盘整理行情。

2.走法上有些类似，亚盘不动，欧美盘小幅下探，晚盘拉高，午夜回落。所以今日早盘急跌之后震荡反弹，我们晚上依然看1259-1258的支撑有效，先反弹后回落。参考1258-1272的区间。

整理洗盘行情操作要点： 1.切记不可追涨杀跌，锁定区间无脑执行高空低多。2.不能用趋势的强弱来思考，K线，均线失去意义，那么连阳之后未必强，连阴之后未必弱。所以核心是定位区间，无脑反复执行。拉高不怕继续空，下探不怕继续多。3.出现突破区间的关键位置，要确认，否则谨防虚破之后不延续继续回归区间整理。4.思路的连贯性，走势慢，开仓持仓都需要耐心。





晚上八点半失业金数据，预计还是不会有什么影响，昨日ADP利多的情况下，盘面小幅下探尾盘震荡走高，在技术面严重洗盘反复的主节奏下，消息面并不能改变这个情况。

那么晚间我们继续保持区间操作思路，下方重点支撑1259-1258，上方压力1271-1272。

操作上1260-1259可多，止损1255，目标1266-1270

上方1272-1271做空，止损1276，目标1266-1262

原油有些不确定了，周二大阴回落，吞没前面多阳，但是昨日回撤10日均线之后企稳反弹收阳，今日上破49.5-49.6关键压力，那么短线方向不明，到底是延续日线的极强周二的大阴只是急跌回撤后面继续走强，还是50.4附近压力有效出现阶段性顶部回落，我们需要进一步观察



