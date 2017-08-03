小狼夏喜俊：黄金亚盘不破1257，区间反复不变

周三黄金继续洗盘整理，我们提到的1273-1259的区间在凌晨二点以后才兑现，亚欧盘横盘，晚盘ADP利多对行情行情毫无影响，反而小幅下探1263和周二一样探底快速反弹，而后尾盘冲高午夜暴跌。上周持续洗盘整理，本周洗盘节奏遭到加剧，周一周二十字星，周三过山车纺锤阴，趋势行情中继的洗盘整理，我们统一回顾一次整理行情操作要点：

行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。

操作手法：

1.切记不可追涨杀跌，锁定区间无脑执行高空低多。

2.不能用趋势的强弱来思考，K线，均线失去意义，那么连阳之后未必强，连阴之后未必弱。所以核心是定位区间，无脑反复执行。拉高不怕继续空，下探不怕继续多。

3.出现突破区间的关键位置，要确认，否则谨防虚破之后不延续继续回归区间整理。

4.思路的连贯性，走势慢，开仓持仓都需要耐心。





周三ADP小幅利多，行情似乎没有受到消息任何影响。小幅下探1263之后震荡反弹，尾盘触及1273之后午夜暴跌。最终还是走了我们昨天提到的1273-1259的区间，但是来的太晚了。1205的底部反转多头，经历一周震荡反弹，一周强势上攻确认，上周开始洗盘整理，本周洗盘加剧，周一周二十字星，周三纺锤阴。

那么今日行情短线大区间1258-1274不变，同时要注意1266-1267这个价格附近的压力。亚欧盘重点关注1258-1257压力，守住这个位置区间整理或延续到非农，如果意外下破就尴尬了。

原油六连阳之后周二遭遇大幅暴跌，一阴吞多阳，周线连续7周大阳大阴交替，本周是否继续循环收阴需要关注，另外日线级别虽然短期强势但是遭遇大阴杀跌，高位吞没，同时50.4附近压力，是年内55-53.8-52下降趋势的关键压力，所以是否能够在此位中期做顶也是需要关注的。

周二大阴，昨日低位整理之后多次下探48.6未破，晚间EIA利空行情小幅冲高49.3快速下探，未破再度反弹收阳。那么今日继续关注49.5-49.6附近压力情况，下方支撑48.6-48.3。



