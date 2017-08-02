小狼夏喜俊：黄金洗盘继续，今日1273-1259做区间

8月第一个交易日，黄金原油都有点任性：

1.1205的底部反转经历一周的震荡反弹，第二周强势延续确认多头。上周则是洗盘整理，而本周继续延续多头主节奏不变下的洗盘整理行情。

周一全天1271-1266窄幅整理，波幅5美金，日线十字星收线。

周二昨日亚欧盘持续高位整理受阻1270-1271，如我们预期的高位横盘不破高，将下破1265-1264关键性支撑，行情也的确破位到了我们1268-1269空单目标位1262附近。但是探底快速V型反转，上破新高，午夜再度回落，日线继续十字星收线，而且上下关键位置都破位了。

原油日线六连阳极强多头展开式之下遭遇暴跌，看似形态和周一类似，欧盘冲高不破前高小双头回落，回撤关键支撑午夜反弹，但是昨日直接下破49.6-49.5关键性支撑放量下跌，最低到48.3，日线中阴线。

洗盘整理行情是一波趋势行情难易避免的，也是很正常的，只是操作难度会加大，前期的几次下探强势拉高之后都经历了要么10-15美金的箱体整理，要么阴阳交替的震荡反弹，任何一波趋势行情运行到一定阶段都必然会经历这个过程。





既然是洗盘整理行情，我们注意几个特点：1.强弱不延续，反复洗盘整理。2.关键位置突破无意义，存在较多的虚破。3.大阳大阴K线失去强弱意义，均线粘合无参考价值。4.锁定区间，无脑执行。

那么今日我们关注1273-1259的区间整理反复，预计今日继续反复整理，我们锁定在这个区间内高空低多，另外后半周重磅消息来临，今晚八点十五ADP，后天非农，需要关注。

1272-1273做空，止损1277，目标1267-1260

下方1259-1258做多，止损1254，目标1265-1270

原油周线大阴大阳本周是第七周反复循环整理。日线延续42的底部反转上来一波三折，但是整体还是不断的震荡走高。但是目前靠近了关键压力，年内55-53.8-52-50下降趋势线下的大宽幅整理行情，是原油年内主节奏。

昨日大阴暴跌，下破49.6-49.5关键支撑放量，一阴吞多阳，那么短期我们要防止50.4附近再做顶，当然今日我们需要有一个确认过程，关注49.3-49.5压力，下方支撑48.4-48.2



