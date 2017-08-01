小狼夏喜俊：黄金1270平头压力，晚盘1264焦点

黄金只能用没行情来形容这两天，周一全天5美金窄幅横盘日线十字星收线，周二今天1270-1271平头压力，亚盘看似偏强但是未破之后还是出现小幅震荡回落，锁定在1265-1270区间窄幅整理。那么晚上1265-1264的支撑，依然是我们需要关注的焦点。

1.任何趋势都有几个阶段，萌芽阶段的分歧多空不明，上个趋势未完结，新的趋势未确认；展开式的一蹴而就，不回撤不反弹，看对而不激进的人做对的很少，甚至还有很多人因为看对没做对而被动逆势；趋势第三阶段的衰竭式，同样充斥说反复洗盘整理。

2.万事万物相同，春华秋实，四季交替，人生起起伏伏，跌跌撞撞。所以看透了看懂了，就会明白，涨跌交替，行情明朗和不明朗同样交替，有些行情容易出利润，而有些行情则比较困难了。

用一颗坦然的心看待行情的涨跌交替，看待盈亏，看待人生。





日线上行多头完好，四小时多头趋势完好。但是行情持续两个交易日1270-1271平头压力，那么我们要防止行情下破1265-1264加大回撤，也就是我们早间博文思路提到的，久攻不破出回落，回撤关键支撑蓄势再上攻。而且这个形态和上周一周二1258-1259的平头压力类似。

1268-1269空头持仓不变，破1272止损，目标1262-1260

首次测试1260-1258区域我们可以参与短多，止损1255，目标1266-1268

原油，和昨日形态类似，日线六连阳整体多头完好。但是亚盘冲高未破隔夜50.4的压力位出现震荡回落，那么晚间49.6附近支撑依然是重点，触及我们可以考虑多单，破49.1止损，目标回看50.2-50.6



