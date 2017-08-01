小狼夏喜俊：黄金1264今日关键，跌破去1260

7月结束了，8月新的开启，2017年不知不觉已经进入到下半年。春华秋实，八月收获的季节，你准备好了吗？

连续6个周，我们黄金原油喊单73单，每天1-2单，每周10-12单，其中黄金止损3单，砍1单，原油止损8单，砍1单。累计斩获收益接近300点，每一单我们都有清晰的思路，明确的进出场提示，外加实盘操作同步截图跟进。也许我们做不到不损单，不失误，但是我们要做到实实在在，求真务实，真正的为人师帮助到更多的散户少走弯路。

黄金近期的主节奏我们给大家反复讲过：

1.年内第四次回撤再度企稳V型反转，尽管下破了前面1180-1195-1214形成的回撤趋势线，但是1205还是企稳反转。也就是3月份以后整个黄金行情走的都是大宽幅洗盘整理，而且偏多。

2.1205底部整理一周向上突破结束了1296顶部的五周极弱空头走势。第二周强势延续，确立多单反转，而上周开始陷入多头停顿修复洗盘整理。

昨日如我们的预期亚盘受阻1270-1271附近，出现震荡回落修复，欧美盘未破1265出现反转，但是全天5美金波幅，日线十字星，基本没有行情，所以我们多单也没有出来利润。而原油则完全在我们的预判制作，整体多头不变，50附近遇阻回撤49.2测试日线5日均线之后继续午夜拉阳。





黄金短线再度陷入多空争夺。日线级别多头完好，整体强势不变。但是短周期出现了明显的调整信号，小时线窄幅整理但是目前较弱运行，四小时调整信号。所以今日我们要防止出现回调行情。短线重点关注1264附近支撑，一旦跌破行情或将向1260-1258附近回撤。而上方1270附近压力持续高位整理不破，也同样防止回撤行情出现。

今日操作亚欧盘整理不破1270-1271压力，我们做空看1264-1260

1260-1259附近为四小时上升通道趋势线支撑，首次触及防止企稳反弹行情，可短多

原油连续6周大阳大阴交替，但是整体走的是42底部反转的震荡反弹，尽管反复洗盘整理，但是低点还是在不断上抬。昨日探底回升，50附近亚欧盘遇阻回撤，晚盘测试49.2位置，刚好触及日线5日均线支撑，而后午夜大幅拉高收阳。连续6个交易日持续收阳，极强多头格局。

那么日内短线看多做多不变，参考49.8-49.7回撤做多，止损49.3，目标去看50.4-50.7



