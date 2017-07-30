小狼夏喜俊：黄金这轮必破1300，6周71喊单黄金损4单

上周喊单简单回顾，下周预判：

黄金自1205的底部反转，经历一周的地位箱体整理之后上破震荡反弹，结束了1296下来的连续5个周的空头回落行情。而后上上周震荡反弹，强阳格局，只在周三收取了一根探底回升十字星，其余四个交易日全部收阳。而上周黄金行情如我们预期的：

1.周线连阳打破前期空头格局，回顾周线级别1300-1200的大区间整理。而目前中期节奏走的是1205多头反转的偏强走势。

2.日线级别1205底部反转之后，一周震荡反弹结束空头开启多头。第二周延续强势拉高。上周则如我们预期的走的是1268-1245的多头停顿反复整理行情。

周一冲高1258-1259关键压力未破，高位十字星停顿，周二延续弱势震荡回落收阴，周三探底回升V型反转破新高收中阳。周四冲高不延续区间整理纺锤阴线，周五低位整理之后中阳拉高。符合我们提到的日线阴阳交错反复洗盘整理行情，而且整体围绕主多节奏不变。





那么下周行情我们做个预判：

周线三连阳极强格局，和年内前面1180 1195 1214回撤企稳反转一样，这次1205底部反转，同样经历了两周强势拉高之后，一周洗盘整理，那么将再度迎来强势加速冲高。而且年内这已经是第四次探底企稳反转，外加第三次测试1295-1296，我预计破位可能性非常大。也就是中期看好突破1295-1300，展开更大幅度的多头趋势。



