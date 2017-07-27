小狼夏喜俊：黄金1264没突破之前，不能激进追多

昨日亚欧盘看弱势没错，行情早盘承压1250，延续了周二1258-1259压力的多头回撤修正行情。但是如果欧美盘反弹去做空，那就是思路问题，没有及时临盘调整信号。如果，看到大阳线今日早盘你又准备激进追多的朋友，我建议醒醒，不要着急，好好读下我们今日的思路。

1.行情不是空头，不是大结构的弱势。我们说过，中期多头趋势不变，只不过1205的反转经过两周的强阳拉高之后陷入了停顿修复，所以不能用顺势跟空的观念。

2.亚盘极弱不反弹，反弹就是强阳拉高动作。严重的背离形态，所以我们欧盘调整思路，1246直接给出了黄金多单，看1252，但是由于夜间美联储利率决议影响数据前行情波幅并不大，而数据之后探底直接破新高去1263了，证明我们反复洗盘的整理思路是对的。

凌晨2:00，美联储发布7月FOMC会议声明，维持联邦基金利率在1%-1.25%区间不变，符合市场预期，并宣布“相对较快”地启动缩表，暗示最早今年9月开始。按照惯例，这次会后没有安排美联储主席耶伦的记者会，也没有提供更新的经济预测，但市场反应却颇为剧烈！决议公布后金融市场波动加剧，美元短线上涨后迅速下跌，黄金突破1260刷新六周高位。





日线经过三个交易日的洗盘整理，周一十字星，周二调整阴线，昨日探底回升阳线。看似回归到了极强多头，但是主节奏我们要明白，如果行情后面如我们提到的走1-2个周的反复洗盘行情，就如同昨日看似极弱不适合追空一样，隔夜的数据拉高也未必能够延续。

黄金今日我们亚欧盘重点关注1263-1265压力，如果突破那么洗盘调整提前结束，后面继续去冲高1268-1274-1280 我们当做多头趋势来做

如果亚欧盘持续高位整理不破新高，那么我们就要防止行情继续走我们提到的多头停顿修复，反复洗盘整理行情，就不能追单，要做区间，看来回洗盘反复

原油昨日的思路讲解二点；

1.周线大阳大阴的交替循环整理继续，本周已经是第六个周了。上周初看似很强，但是周五放量大跌周线收阴，而本周直接反转强势拉高。

2.周二放量大阳之后，昨日整体偏强，亚欧盘高位横盘小幅回撤，美盘借助EIA利多48.8-47.9过山车洗盘。

那么今日我们继续关注亚欧盘的修复动作，注意48.5-48.1区域支撑，压力在48.8-49.2，等待操作机会和入场信号



