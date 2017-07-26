小狼夏喜俊：晚盘黄金冲高1252回落，CCTV连线讲解

晚上的思路，我们先说下黄金：

首先还是要梳理下结构，1205的底部反转经过一周的震荡反弹，上周的强势延续，目前反弹幅度50美金。而且如我们周初提到的没有直接突破1258-1259的压力位，所以陷入了多头趋势的停顿和短线的修复。

那么我们看下年内的四次关键回撤，1180,1195,1214以及本次的1205，有很多的雷同之处。都是单个底部的V型反转，之后强阳连续拉高1-2周，而后陷入了1-2周要么箱体整理要么阴阳交替循环的洗盘阶段，之后多头二次上攻加速见顶。所以我们周评和周初未破1258-1259之后看回落调整，但是并不是反转。行情要在1238-1258的区间反复整理1-2周，反复的洗盘。





既然不是空头反转，那么亚盘虽然极弱连阴震荡回落，但是整体走的还是整理思路，所以我们不能用趋势的角度去顺势跟进操作，要用区间整理的思路，锁定区间多空来做。小时线出现底部背离，那么我预计晚间黄金行情冲高回落走势，关注1251-1252压力。

所以黄金操作，手里有多单的晚间冲高1252-1251离场 同时反手空破1257止损，回看1245附近，也就是晚间黄金预计1242-1245小区间整理可能性较大，同时夜间凌晨2点美联储利率决议

原油晚间EIA数据需要关注，另外昨日大阳拉高之后，今日亚欧盘持续高位整理，欧盘小幅冲高未破48.66昨日的高点，预计今日原油走回落修正，我们先去关注下47.9-47.6附近支撑



