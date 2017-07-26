小狼夏喜俊：黄金调整1250继续空，今日看1240支撑

什么是投资之道？静，忍，稳，狠。

没机会的时候学会像一只狼一样等待猎物，等待属于自己的机会。安安静静的，不急不躁的。 行情每时每刻都在动，但是不是所有的都属于自己，要稳，不要怕错过，克服四大空恐惧：止损恐惧，盈利拿单恐惧，错过后悔，少赚难受。

想要在市场中不是那个后知后觉的跟随者，就要有清晰的思路和对行情结构的了如指掌。这样才能及时的洞察市场变化，才能快速精准的执行好的交易。而不是跟着行情，涨两点看多，跌几美金又跟空。

黄金我们周评和昨日反复强调，如果1205的底部反转是大结构的，那么和前期一样1180 1195 1214的单次底部之后都出现了1-2周的强势拉高行情，之后陷入箱体整理或者阴阳交替洗盘，这次也不例外，所以我们当时提到如果不能直接上破1265-1263就要防止行情展开调整和洗盘整理。预计区间在1240-1255附近。所以我们周一1254-1252做多没破1258-1259关键压力之后我们当晚就出多反手空了。而昨日的行情其实是延续了我们周一晚盘的思路，关键压力不破，短周期回撤信号，日线短线高位洗盘整理的主节奏之下的震荡回落收阴。所以我们对1256过夜空，早间1255空，以及1253加空是如此的坚定。





首先明白，当下行情主节奏走的是1205底部反转多头的停顿阶段。经过一周的震荡反弹，上周的强势延续，本周出现高位停顿修复，所以暂时还不能宣布多头结束转入空头。那么操作的过程中我们就是一个洗盘整理，反复的思路，而不能用趋势极强极弱的角度去考虑。

短线回调信号明显，日线周一高位十字星之后昨日延续收阴。十字星出现在趋势中继可以是调整信号，而出现在相对高位或者低位则是反转信号。那么日内短线继续看回调加大，关键压力位关注1250-1252的压力，下方支撑依次1247 1242-1240。

日内操作亚欧盘反弹1250-1252区域做空，止损1256，目标1245-1242

美盘测试1242-1240区域，我们根据支撑企稳情况考虑短多

原油则是周线大阳大阴的魔咒不变，反复的洗盘整理。上周看似较强一路震荡走高，但是周五放量大跌，最终周线还是收阴。而本周周一亚盘弱势横盘欧盘出新低，并未延续弱势而是直接反转，昨日则是延续周一的中阳继续强势突破，日线大阳收线。

那么短线反复之后，整体主节奏还是延续42的底部震荡反弹，4小时连续9根碎阳反弹之后三根大阳放量拉高，那么今日预计高位偏强整理。我们参考48.2-48区域回撤跟进多单，目标48.7-49附近



