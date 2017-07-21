小狼夏喜俊：黄金多单拿好来看直播：不带损=爆仓

黄金本周的行情我们早间博文和视频中讲解了，分为两部分：

1.上周震荡反弹，周五放量中阳拉高。本周一周二横盘之后继续拉高，属于典型的极强多头修正，时间换空间的横盘价格修正。

2.周二夜间出1245高点之后，行情周三亚盘高位整理之后震荡回落，欧盘急跌测试1236附近，晚盘反弹未破高点陷入整理。周四继续承压平头顶部，走四小时震荡回落，欧盘再度探底1235之后反弹，美盘V型反转出新高。自周二晚间的高点1245到周三周四两次测试1236-1235，我们定义为多头趋势中的价格修正。所以日线图上本周三收取了唯一的一根调整阴线。





日内黄金继续碎阳避空上行，日线三阳一阴本周强势明显，短周期四小时均线发散向上提供支撑，那么我们预计晚间黄金将继续出新高大概率，上方重点压力1253-1254。当然幅度上来讲，日内低点1253附近，亚欧盘震荡反弹5美金，那么晚间再走4-5美金，就是1253附近是比较合理的。

故黄金不要等回撤，参考1247附近直接多，破1243止损，目标去看1253-1254 而如果周线本周收取中阳站上1250-1248，那么下周将继续加大反弹，继续看1258-1262附近

原油周线连续四周大阴大阳的主节奏，目前来看要继续延续了。原思路我们今日看日线整体的强势，连续9个交易日只有三根调整阴线，今日亚盘低位整理不破隔夜低点，预计欧美盘拉高收阳。的确欧盘冲高遇阻47.2,刚刚出现急跌下破46.6-46.5关键支撑。那么预计原油今晚将放量下跌，去测试46-45.8附近，也就是周线继续收中阴。

故46.6-46.7的原油空单持仓不变，破47.1止损，目标46-45.8



