小狼夏喜俊：黄金回撤1241多，原油直接多看收阳

人人都爱羡慕旁人的美好生活，可是光鲜亮丽的背后有怎样的狼狈和糟糕的困境，恐怕除了当事人没人知道吧，而且这世上也真的没有人过得绝对的很好。没有人是不流泪就可以到达一定位置的。所以羡慕别人不如过好自己。

周内黄金行情走到结尾，结构才越来越清晰：

1.上周1205的探底回升，低位整理之后上破一路震荡反弹。结束了前期1296的极弱空头走法，但是并没有完全形成有效反转。而周五尾盘强阳拉高之后，本周一周二高位整理不回撤继续拉高，才确立了强势的延续，1205多头的有效反转。

2.本周第二个阶段，可以从周二凌晨冲高1245之后，周三亚盘高位整理之后震荡回落，欧盘急跌探底之后反弹最终录得纺锤阴线。以及昨日四小时平头顶部调整震荡回落，美盘企稳1235直接拉高出新高。我们把这个阶段定义为强势行情的调整走法，1245-1235的价格回撤修正。

3.其实昨日的行情我们博文定义位先跌后涨，看1235得失来决定尾盘是否有反转的问题，就是考虑四小时的调整信号和日线整体偏强格局的一个多空博弈。





四小时平头顶部调整，1243-1245水平压力位，自周二凌晨出新高之后一直延续到昨日，所以我们昨天定义这个回撤，行情也到了1235附近。但是日线的整体强势之下，小周期的调整最终还是回归到大周期的多头之中。晚盘探底回升突破拉高。那么今日黄金偏强是肯定的，只是上方靠近1248-1250压力，而且四小时虽然结束了回调弱势，但是还没有完全走强，而且那么今日行情我们定义位偏多整理，做多必须等回撤，关注1242-1241支撑。上方注意1248-1250压力。

黄金参考1242-1241多，止损1237，目标1248-1250 短期上方重点压力依次为1248 1254 1258-1259

原油在周线连续四周大阴大阳交替之下，近期行情洗盘整理反复厉害。但是日线级别其实属于偏强整理，尽管过程复杂，低位弱势整理，冲高回落，探底回升，阴阳交替，但是日线连续9个交易日只有三根阴线，而且价格是震荡反弹，属于偏强的反弹调整走势。

所以昨日冲高回落收阴，我们预计今日亚盘低位整理徘徊之后，欧美盘继续拉高，故早盘参考46.9直接多，止损46.4，目标去看47.5-47.8 幅度大可以见到48.2



