小狼夏喜俊：黄金1244平头压力，日内先跌后涨

其实你总要相信，无论你再好，也有人不理解你，讨厌你，故意针对你。不要因为别人的闲言碎语，就乱了阵脚，失了分寸，扰了心智，毕竟生活是你自己在过，你生活的全部意义不是为了让别人开心满意，而是负责让自己活得舒坦自在，所以你没必要耗损心力去跟负能量的人较真儿。

周三的行情还是有几个地方要梳理下的：

1.这波黄金自1205的探底反弹，期初弱势区间1216-1208整理，后来突破拉高之后测试关键压力1224-1226之后，两次急跌回撤1213-1214之后企稳。结束了前面1296-1205的连续五个多周的空头行情。而后上周五强阳拉高之后确立强势。

2.周一周二高位横盘之后不回撤持续拉高，奠定极强格局。日线连续7个交易日只有第四个交易日收阴，后面都是连阳形态。但是我们忘记了一个问题，这波的反弹，是被包含在前期空头中的强势反弹行情。目前来看大级别的多头反转我们还无法确认。

3.周二凌晨之后出高点1245，周三亚盘高位整理之后欧盘急跌回撤，美盘前拉高再度陷入整理。实际昨日的行情就是一个高位停顿修复行情，日线上吊阴。其实也表明了短线行情虽然偏强，但是不是日线级别的多头反转，而是强势反弹行情。





今日很明显的一个特征，如果日线不是多头极强格局，那么昨日的阴线，而且是一根上吊线，就不是强势中的修正。但是短线日线偏强，也不会出现大的回撤。四小时明显的平头压力，在1244-1245承压，那么今日预计先走震荡回落，所以日内行情的操作主节奏是做空，至于探底之后晚间能否反弹要看探底的深度。

亚盘预计在1238-1242窄幅整理，欧美盘持续不破1243-1244压力将承压回落，所以我们参考1242附近做空，止损1246，目标去看1237-1233

记住，暂时还不看好结束1205的多头反弹行情，至少信号不充分，但是也不能激进果断看多了，防回调

原油8月份合约到期，大家注意。原油大的结构连续四个周周线大阳大阴宽幅洗盘整理，日线阴阳交替但是整体偏强。昨日亚欧盘震荡反弹，美盘EIA数据虽然利多但是行情并没有冲高太多，之后陷入高位整理。

短线原油将继续偏强运行，今日我们关注47-46.8支撑，上方47.6-48压力 原油整体反复，操作要相对稳健些



