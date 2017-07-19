小狼夏喜俊：黄金激进多看1253，多单展开式不等回撤

世界上最大的谎言就是你不行，学会屏蔽身边负能量的人。其实你总要相信，无论你再好，也有人不理解你，讨厌你，故意针对你。不要因为别人的闲言碎语，就乱了阵脚，失了分寸，扰了心智，毕竟生活是你自己在过，你生活的全部意义不是为了让别人开心满意，而是负责让自己活得舒坦自在，所以你没必要耗损心力去跟负能量的人较真儿。

昨日黄金行情完全在我们的预判之内，给出的多单目标位1243-1245午夜完美兑现，丝毫不差。而且走法上我们提到，会是碎阳慢牛不会给回调。而且行情处于上周反复之后本周高位整理延续强势，目前确立反转多头展开，所以我们思路很清晰，看多时明确的，做多要激进，否则就只有看戏或者被动逆势的份。

趋势三阶段，开启萌芽阶段的反复整理洗盘，看强但不适合激进；趋势第二阶段展开式，不会给你回撤跟进的机会，市场都看到了趋势但是不是所有人都能抓到，甚至有人错过之后被动逆势；趋势第三阶段加速疯狂衰竭阶段，会存在反复洗盘整理，同样不适合激进。





涨的快，涨的急，很多人总是害怕大回撤，其实碎阳慢涨不回撤就是很强的走势，很难出现大的回撤。当然在强势多头趋势中，不要怕小幅的回撤，回撤也是给更好的入多机会。

日线连续7个交易日多头排列，持续连阳。而且和周一一样，晚盘拉高之后基本没有回撤动作，昨日晚盘回撤1240都没破，周一拉高之后回撤1232都没破。而且四小时多头排列，均线发散向上，行情依托5 10日均线慢牛上行。那么日内我们看多做多的信心不动摇。日内上方关注两个压力，亚欧盘关注1248-1249压力，欧美盘是1253-1254。

故激进者早盘1243-1242直接多，稳健回撤给1240-1239都能多，亚欧盘看1248-1249压力，突破之后美盘前后回撤继续跟多去看1253-1255

原油有些反复，节奏不是那么明朗。周线级别大阳大阴交替宽幅整理了四个周，日内级别虽然整体偏强但是最近几个交易日又是反复的阴阳交替整理。上方47-47.3压力，而下方则在46-45.8一线形成支撑。

那么日内原油思路我们继续关注区间反复整理，上方注意46.8-47压力，下方支撑依次为45.8-45.7



