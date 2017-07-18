小狼夏喜俊：黄金1234直接多，碎阳慢牛看1244

这几天看书有一点点感受给大家分享：我们大多时候要求别人尊重自己，可是自己却不懂得尊重别人；我们感觉这个社会的不公平，要求平等，但是当特权特例降临到自己身上的时候，又是那么的享受和陶醉其中；很多人都懂得换位思考的道理，但是大多都是嘴上说说罢了，自己犯了错，往往又怪别人不够大度，不能包容。每个人都是一个独立的个体，想要别人如何对待和理解我们，我们首先应该如何对待和理解别人。

周一黄金原油波幅都不大，但是我们可以把周一黄金的行情定义为确立强势的过程，把周一的原油行情定义为继续围绕周线级别大阳大阴的宽幅洗盘整理节奏循环和反复。黄金上周震荡反弹，周处探底之后陷入1218-1208的低位弱势整理。后半周突破震荡反弹，一路测试1224-1226压力位遇阻两次回撤1214附近反复。周五最终有效突破拉出中阳线，昨日亚欧盘持续高位整理但是并没有出现回撤，而是走了横盘之后继续拉高的动作，强势行情的一种修正手法。昨日晚盘测试1236之后，我们发现尾盘和夜间都没有出现较大力度的回撤，也就是盘面既有可能形成1205的底部反转，以碎阳慢牛的形态展开这波多头的上攻。





今日的黄金行情我们从几个方面解读：

1.日线级别连续六个交易日震荡反弹，只有第四个交易日出现回撤收阴。整体形成多头反转，1205做底反转大概率，而且周五强阳拉高和昨晚拉高之后基本都没有回撤，行情得到了延续，那么强势思路依旧。

2.四小时一个极强的多头形态，均线发散向上提供支撑，那么我们预期日内将继续走碎阳慢涨的一个走法。

日内黄金守住1230保持看多做多思路，预计是碎阳慢牛走势，不会给太大的回撤空间，早盘1234附近都可以做多，上方关注1240-1244 亚欧盘如果突破1239-1240，那么晚盘小幅停顿或者回撤还可以跟进一个短多去看1244-1245

原油方面，我们做过解读周线级别连续四个周大阳大阴交替循环，典型的洗盘整理宽幅震荡行情。但是整体走的是震荡上行，也就是42底部反转之后的偏多洗盘。昨日行情波幅也不大，但是我们发现午间冲高46.9之后回落，短周期图出现了调整信号，所以给出了46.5附近的空单抓获小利润。

今日继续关注46.3附近压力，如果亚欧盘不能突破，防止继续延续昨日的震荡回落走势，下方关注45.7-45.3



