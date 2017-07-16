小狼夏喜俊：醒醒吧，准备下周疯狂做多的朋友

你是不是错过了上周五的强势突破拉阳，做错了上周的震荡反弹。过了个周末，休息了两天，后悔懊恼中攒足了劲，下定了决心，下周开始跟着行情坚决做多，疯狂做多，看了全网所有的专家分析，好像和自己思路一致都是看多，下周就无脑做多吧。朋友，醒醒吧，上上周好像同样的情景，只不过是周五非农的尾盘放量下跌，你决定了下周疯狂做空。为什么总是让自己跟着行情跑，为什么总是做后知后觉随大流毫无主见的那个人呢？

上周行情，周一放量下跌，延续了非农周的下破弱势格局，但是整体走法和之前类似，1258-1240弱势箱体整理之后放量下跌，上上周1228-1218弱势整理放量下跌，上周不过是先放量下跌之后陷入1208-1216的箱体整理，之后后半周突破走强。我们上周黄金给了7单，全部获利。一是思路的及时调整，而是节奏的预判和完美把握，并不是跟着行情跑。难的是有自己的看法和主见，而不是人云亦云。周五的中阳拉高，其实我们周四就提到碎阳反弹之后是否会出现1214碎阳之后大阳拉高的局面。只不过周四走了整理，周五才拉高。





你为什么下周看涨，看多头反转，理由是什么？我来说吧，其实根本没有去分析行情，只是错过了上周五的强势拉高，只是看上周五阳线拉的很大，只是看所有专家分析下周都是看涨。恭喜你，你摆脱不了2-8定律中的2了。

我说下的我的看法：

1.周线级别的空头格局还在，前面五周的极弱空头走法，暂时不会因为上周一根反弹阳而改变，或者要形成反转必须有效突破站稳1238-1240上。

2.日线级别的空头行情，我们上周也提到了，五周经历了一次洗盘1280的冲高回落，三次横盘之后的下跌，空头相对末端需要反弹调整。但是目前并没有明显的做底反转信号。只不过是小时弱势整理之后的突破拉高。所以谈反转有点早了。

换一个说法，如果1205和前期1214形成底部反转一样，那么下周也不会疯狂展开多头，而要走反复的整理确认行情，所以不适合激进和疯狂看多

而如果行情多头反转并没有开启，上周的反弹不过是一次调整，我们则要防止下周初反复高位整理不破1232-1238,再走空头二次回落。总之一句话，等信号等确认，要有理由和依据，不能一厢情愿的看行情。

近期4周行情虽然有失误和止损，但是主结构和行情我们还是把握的很好，尤其黄金，最近一个月我们就扫了2单。黄金原油四周共给出47张喊单，损8单，其中原油6单，黄金2单，每天平均1-2单，每周10-12单，斩获200点收益。



