小狼夏喜俊：黄金亚盘不破1219做空，看二次回落

这周黄金处于拐点走势，空头相对末端趋势未完结，多头没有明显反转信号，所以多空出现分歧，节奏相对不明朗。

我们看到，周一延续上周五非农1213-1214承压出新低之后，陷入了1216-1208的低位弱势整理，周二周三向上突破测试1224-1225的关键压力，日线呈现三个交易日的碎阳震荡反弹，昨日反复高位整理未破关键压力持续震荡回落。在这个可上可下的时间节点和价格区域，缺乏明朗的节奏和趋势，所以市场多空分歧较大，思路变化较快。这也是不可避免的，任何趋势行情运行到一定阶段都会陷入多空分歧，迎接后市新的节奏和趋势。

原油则本周来回的V型反转，主走周线大阳大阴的宽幅整理洗盘行情。这个也是符合我们的思路预判，前面43.8-44.8低位整理，突破之后强势拉高，周三EIA利多冲高暴跌，昨日又是45双底不破拉高。





黄金经过本周周初的反弹，碎阳上攻但是两个交易日高位整理未破1224-1226关键压力。周线空头节奏下，日线空头未完结，空头排列完好。那么我们只能把本周1205-1225的反弹定义为调整，后市要谨防空头二次回落。短线四小时上方1224-1226压力有效，日线10日均线之下运行，那么预计日内亚盘反弹只要不破1219的压力，欧美盘将继续测试1208-1204，走空头二次回落。

关注1217-1219的做空机会，止损1223，目标去看1210-1205 如果行情亚盘反弹不破1218，或者下破1213走极弱，那么欧美盘稍微反弹1215-1216就可以跟进空单

原油周线大阳大阴宽幅洗盘，那么我们就不能用趋势的做法来思考和操作，继续关注46.5-46.7压力，做整理，做区间，不追单，下方关注



