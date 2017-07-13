小狼夏喜俊:黄金不明朗持续整理，原油继续空

多空不明，空头趋势相对末端，多头反转没有信号，可上可下的一个价格。多空分歧严重，我们从几个反面解读：

1.1296空头连续五周弱势运行，本周第六周，趋势相对末端。

2.空头相对末端，四小时空头结构完好，低位弱势整理之后上破关键压力，本周展开了反弹调整。日线持续三连阳反弹，但是卡在了5 10日均线附近，所以目前处于空头没有完全结束，多头没有明显信号的阶段。

3.形态类比。3月份以后日线级别大宽幅整理洗盘，顶底快速转换倒也奇怪。前面1180 1195 1214都是单次做底反转。所以我们也考虑过此次1205的反弹，是否有机会碎阳之后拉出中阳大阳的形态。





日线碎阳反弹，突破5日均线，但是没破10日均线谈反转是早了点。而且周线级别的空头还在，当日短周期的形态走势四小时偏强，而且形态类比也要考虑单次探底反转的情况。不过这种持续的小整理行情，我们还是调整思路重新定位。如果持续不能突破1224-1226压力并且站稳，我们要防止行情继续走1224-1208的四小时整理，也就是空头的二次回落。当然有效突破确立底部，我们再跟进多单也不晚。

日内早盘小幅拉高，欧盘延续出新高，但是未破昨日1225-1226高点，我们要谨防晚盘继续回落，测试1216-1217支撑

原油目前走四小时46.5-44区间整理，昨日晚盘借助EIA冲高回落，日线收阴，大节奏周线宽幅洗盘整理。那么日内短线我们的思路，延续昨日46.5的高点继续震荡回落，后半周不排除再度测试44.5-44的可能，所以保持做空思路不变



