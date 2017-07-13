小狼夏喜俊：黄金连阳反弹多空分歧，今日非常关键

强大，就是能与任何不如意和平相处。

你最终会明白：痛苦是灵魂的呐喊，困惑是智慧的开始。每份坎坷的经历，都是生命的提醒，都能帮助我们靠近那个更加真实而幸福的自己。当我们能够把负面情绪当作信号和提醒，不是对抗，而是怀着好奇去面对，像对待朋友一样去关注和了解，人生才能从根本意义上发生改变。

黄金行情经历了五周的空头回落，又来到了多空分歧的拐点附近，这个位置面临后市新的抉择：到底是反弹形成反转，开启多头行情，还是反弹只是调整后面空头二次回落，是当下行情最大的困惑。任何趋势行情运行到一定阶段都无法规避这个矛盾的出现。本周黄金先走1208-1216的低位弱势整理，周一探底回升锤子阳，周二区间整理碎阳反弹，周三又是耶伦讲话鹰变鸽1213-1226过山车的纺锤阳线。价格短线反弹虽然偏强，但是并未有效突破10日均线压力，所以到了多空分歧，极其关键的时刻。





日内行情需要讲几点：

1.周线1296空头持续弱势回落，空头格局不变，理论上短线反弹不破1236周线的弱势都存在。日线级别空头不变，5 10日均线下行，目前行情还没有有效突破10日均线压力，而且并无明显底部信号，所以还不能确立底部反转。当然日线级别的价格超卖也出现了本周初的震荡反弹调整行情。

2.短周期偏强突破了关键位置。小时线和四小时突破了1216的低位弱势整理区间，日线站上了5日均线，所以打破了前面空头极弱的走法，开始陷入了整理和新的方向抉择。

那么我们的主思路，整体偏空节奏不改，但是防止随时反弹变反转

日内预计亚欧盘会先走1216-1222附近的小整理，欧美盘突破出明显的节奏和方向

原油结束了52-42的空头趋势行情之后，一路高歌猛进，日线持续连阳的强势反弹上攻，而在上周冲高47.3之后出现暴跌行情，空头反转。之后就陷入了周线级别的大阳大阴宽幅洗盘整理。所以我们看到这周行情探底43.9的V型反转，强阳拉高，以及昨晚冲高46.5之后的暴跌，其实都是周线宽幅整理内的小节奏。

那么后半周关注46-44区间整理，不追单，不做趋势，就做大整理，日内先看下45.8-45的区间



