小狼夏喜俊：黄金1224不破冲高回落，谈反转尚早

机会，很多人的解读却不一样。

有些人认为行情只要在动就是他的机会，有些人认为只有自己看得懂能够把握的才是属于自己的机会。所以很多人来到市场，错误的以为只有频繁操作，仓里不断单子才能赚钱，才能更多的把握收益，结果在亏损的道路上越走越远。记住我的一句话，看不清的时候不操作，行情不明朗的时候不操作你不会少赚一个亿，而且还会在行情明朗的时候出击的更为主动，更加果断。

昨日黄金如我们提到的，和前面形态类似，每次放量下跌破位之后都会陷入低位弱势整理。所以昨日我们并未在早盘跟空，而且观察之后欧盘定位1216-1208的区间整理安排了1210 1208多单把握利润。但是午夜和今日早盘突破，目前短线偏强运行。原油则是运行周线大宽幅整理，亚盘整理，虽然未破我们提到的44.8压力欧盘回落，但是43.8没有失守我们还是没有去跟空操作，而是安排多单做44.8-43.8整理，思路正确完美获利。不过V型反转力度还是大于我们的预期，目前来看典型的周线大阳大阴宽幅洗盘。





黄金今日谈两点：

1.周线空头不改，但是连续五周回落不排除短线反弹调整的可能。日线空头不改，但是1258-1240弱势整理之后放量，1228-1218弱势整理之后放量，本周1207-1216整理之后上破，空头放缓，短线反弹，不过能否反转还需要看1224-1226附近的得失。

2.短线偏强反弹，四小时箱体整理上破，短周期强势反弹，那么日内亚欧盘先看震荡反弹去1224-1225压力，如果持续不破那么谨防冲高回落，有效突破再考虑多头反转的问题。

谈多头反转还早，1224-1225压力之下只是反弹行情，谨防冲高回落

亚欧盘预计偏强整理，但是不适合激进跟多，注意下1216-1215支撑，上方1224-1225压力，中间1219-1218的均线反复位置

原油定位精准，周一我们顺势看空和上周五非农一样在44.6-44.7空获利，两次做空两次获利。而昨日我们调整思路，提到谨防短线不走日线空头趋势，而走周线大宽幅洗盘整理。昨日给的43.9多单基本抓获当日最低点。午夜V型反转超出我们的预期力度，那么后面思路就很清晰了，周线大阳大阴宽幅整理。

日内关注45.8-46压力，下方45.2附近支撑，等操作机会和提示



