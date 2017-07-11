你的心态，决定你人生的状态。分享一段话：“心有一切有，心空一切空；心迷一切迷，心悟一切悟；心邪一切邪，心正一切正；心乱一切乱，心安一切安。”人生的苦与乐，并不在于你碰到什么事儿，而在于你以什么样的心态去面对你遇到的事儿。

周一的黄金原油行情走法非常类似，我们做个统一的梳理：

上周行情周一周五放量大阴线，中间三个交易日走的1228-1218的弱势低位整理。非农数据多空分歧，双边行情，冲高回落。尾盘的时候下破当周1217低点，以及前期年内关键性回撤支撑1214附近之后出现放量急跌到1207。顶底转换，所以周评包括昨日早间我们明确给出1213-1214直接空。亚盘整理，欧盘破新低到了1205-1204附近。但是美盘前出现了快速拉高破当日高点，所以晚盘和夜间走了整理思路。但是整体的空头格局不变。

而原油同样是极弱空头的探底回升走法，亚盘反弹整理遇阻，欧盘出新低，美盘V型反弹之后继续整理。日线47.3顶部之后，第二个交易日冲高46.5洗盘之后杀跌回落确认顶部，然后连续收阴，昨日探底回升阳线反弹。

小狼夏喜俊：黄金亚盘不破1218，继续选点空



日内黄金思路我们从几个方面解读：

1.周线连续五周空头格局明显。日线空头排列，均线发散下行，典型的空头趋势行情。所以主节奏看空做空不变，反弹都是好机会。只要没有明显底部反转信号之前不改思路，尽量回避多单。

2.这波空头的几个调整位置，1180的冲高回落洗盘调整，1158-1259的碎阳反弹调整，1228的弱势低位箱体整理调整高点。那么日内短线反弹只要不破1218-1219继续看空不变。单阳格局不改整体弱势。

3.昨日欧盘新低，美盘前拉高之后整理。也是一种调整手法，所以不要动摇和轻易改变思路。更不要把简单的行情想复杂。

亚盘观察，日内只要反弹不破1218-1219看空做空不变。另外注意下，如果亚盘持续整理不能破1215附近，那就是继续极弱空头走法欧盘提前选点空，今日去看1204的下破出新低

如果反弹幅度较大，触及1218-1219，哪就是弱势整理



