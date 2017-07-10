小狼夏喜俊：黄金早盘1213空，本周空头看1195

上周黄金原油行情简单回顾：

黄金上周行情主节奏维持前期1196顶部的空头回落不变，已经是空头趋势的第五周。周一下破前期1240-1258的箱体下方支撑放量下跌，同时下破1232-1230年内多次回撤形成的上升趋势线压力，最终触及1218位置，日线收取放量大阴线。周二周三周四都是围绕1228-1218走的低位箱体整理，和前面1258-1240一样的道理，空头趋势行情中的横盘修正动作。故周五非农借助数据的多空分歧，继续走了这个区间整理，尾盘放量下破1217 1214的关键支撑触及1207位置。所以上周黄金周一周五放量下跌，中间横盘整理走势，但是整体保持空头的主节奏不变。

原油上周则是多空趋势的快速转换，冲高回落走势。周初延续42的底部反转行情强势走高，周一探底回升饱和阳线，周二高位十字星，周三下破46.3-46.2支撑放量大跌，日线高位黄昏之星做顶反转，周四V型反转之后冲高回落收阴确认顶部，周五极弱空头延续。周线大阴，吞没前期大部分涨幅。





黄金讲几个方面：

1.3月之后行情展开了4个月上升三角宽幅洗盘整理行情。多次冲高不能展开多头，那就迎来了1296顶部的回落，而且下破关键性1180-1195-1214-1230的趋势线支撑。行情进一步加大空头回撤力度。中期主节奏空头。

2.近期五个周，只有第三周收取十字星，其余都是阴线，极弱空头表现。周线的支撑位在1195-1190位置。

3.日线空头排列，价格5 10日均线之下运行，尽管中间过程有CPI，美联储加息的冲高回落，以及大单买卖的胖手指急涨急跌，但是整体节奏和思路不变。

所以近期没有明显底部反转的情况之下保持空头思路不变。周五尾盘放量下跌触及1207位置，而1214的破位放量此位置为前期5月份的关键回撤支撑 顶底转换，那么日内第一个压力就是1213-1214，如果今日走极弱反弹不能破1214就会二次空头回落

而如果上破，那么今日将去测试1218-1220压力，就是反弹整理，而不是极弱了

原油大宽幅整理，年内55 53.8 52的顶部以及47 43.8 42的底部都是快递的顶底转换和3-6月份黄金行情一样，都不是日线级别的趋势行情，而且日线级别的宽幅洗盘正，多空不延续。所以上周初虽然延续42底部的极强展开，但是周二放量下跌之后我们很快调整思路预测47.3有望形成近期顶部的可能，调整思路去看空做空。

周五尾盘也是放量下跌43.8之后反弹，那么日内我们关注44.8-45压力位继续等待做空机会



