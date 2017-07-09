小狼夏喜俊：黄金周一1213开盘空，空头刚开始

近期的行情完全在我们的把握和预测之中：

1.1296的顶部虽然是冲高加速之后快速见顶回落，有些超出预期。但是年内行情3月份之后都是大宽幅整理洗盘，快速的顶底多空转换，所以我们也很快调整了节奏。

2.目前这波空头运行了5周，跌幅90美金左右。中途经历 CPI，美联储加息的冲高回落；经历了1253-1236的胖手指过山车洗盘;上周1228-1218的低位箱体整理洗盘之后再度放量下跌。

3.前期我们博文和视频中讲的很清楚，1240会破，1232-1230也会破。四个月的洗盘整理冲高不破，将历史重演，走一波幅度较大的空头行情。1240六次触及整理会下破，1232-1230年内第四次上行趋势线支撑的回撤会破位。所以我们完美的预判才会很好的抓获这波行情。





日线级别的空头行情演变为周线级别的空头。所以不要多想，这波空头刚刚开始，下方还有很大的空间和幅度。周线连续五周持续空头回落，只在第三周反弹调整，典型的空头行情。日线1280 1258-1259 1228的空头反弹调整压力位，也是空头趋势反弹调整的手法。

所以空头行情进入极弱展开式，做空看空思路不变。1214的前期低点破位，下周或将测试1195-1180位置 周一开盘1213-1214可以直接空，止损1218，目标1207-1202 具体每天喊单指导，大家关注每天分析和视频讲解，详细我们群中具体喊单指导



