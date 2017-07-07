雷达3100变送器罗斯蒙特结构材质_传感器填充液_隔膜类型

西安航思的经营理念：





公司秉持“以人为本、诚信为本”的经营理念，用专业和真诚获得感动客户。在追求专业方面，公司从业人员80%为自动化本科以上专业，重视对人才的培养，对罗斯蒙特3051新技术和新的应用领域的探索，推进企业的发展，加快新品开发，严格质保体系，确保产品质量，为客户提供高性价比的产品，保证了“因为专业，所以值得信赖”用户口碑。经过不断进步，目前公司已经在业界取得了不错的成绩和享有良好声誉，我们也会一如既往以“务实、创新、求精、致远”的企业精神，致力于做行业领先的热工计量解决方案提供商！





MBS 3100 船用通用型压力变送器





4- 20 mA 输出信号

工作温度 -40 到 85°C

测量范围 0 - 600 bar

精度 0.5%

防护等级 IP65

G 1/4A DIN 16288、G 1/4A 标准压力连接，DIN 3852 G 1/2A DIN 16288 O 形圈

可以符合所有相关的海上应用认证

适用于海上应用

MBS 3100 几乎可以用于所有的海上应用。即使在恶劣的环境条件下，它也能提供可靠的压力测量。这款灵活的压力变送器系列通过了 LR、DNV、GL、RINA、ABS、BV、NKK、PRS、MRS 认证，从 0-1 到 0-600 bar 的测量范围、插头和电缆连接以及规格齐全的压力连接。

良好的抗振能力，可靠的结构，以及高度的 EMC/EMI 保护，使得该压力变送器符合最严格的海上应用要求。





·通过零点和量程按钮3100系列可以承受不同程度的压力和等级应用

·字段校验仪不需要配置罗斯蒙特http://www.xahangsi.cn/

·变送器软件补偿热效应，提高了性能

·EEPROM中存储的配置设置和存储传感器修正停机或断电的功率损耗

·完全可配置使用零/跨度按钮（无校准要求）

·环境温度自动补偿

·失效模式中的作用

·适用介质：兼容气体、蒸汽、液体

·材质：316L不锈钢

·可调范围:100:1

·电源要求：11.9—45VDC

·输出信号：4~20mA

·响应时间：0.12秒

·连接：1/4" FNPT

·防护等级：IP66

·重量：3.9Kg

·机构认证：CE，FM

·原产地：美国





主要技术参数：

·精度:20℃时，±0.075％FS

·稳定性:±0.125％



