小狼夏喜俊：白银闪崩黄金急跌不延续，非农重点

要么不动，一动就搞事情。

本周一黄金白银放量大跌，破上周整理低点和年内回撤的关键趋势线支撑。周二窄幅横盘整理，周三探底回升过山车，周四又是窄幅整理横盘不动。但是今日早盘白银出现闪崩，黑天鹅事件，自16.1高点急跌至14.3附近，破2016年初的低点位置。而后快速拉回15.8。黄金则是小幅下探1219之后拉高不延续。

原油同样，本周冲高回落，多空快速转换，冲高47.3之后急跌破46.3-46.2的关键性支撑，而后放量下跌，日线高位十字星之后大阴放量下跌做顶。昨日震荡反弹，借助EIA冲高回落，最终还是收取阴线，短期确立47.3附近顶部，回归空头行情。





黄金这周的行情其实除了周一的下破1240关键支撑放量，下破1232-1230支撑放量下跌，日线大阴回落，其余走的都是1228-1218的低位窄幅整理走势。

周一大阴之后，周二震荡反弹小阳线，周三冲高回落虚破1227欧盘再急跌出新低1217，夜间震荡反弹再回1229。而昨日到目前早盘都是延续1229的冲高震荡回落又到1219低位水平支撑位。

早盘小幅急跌，预计难延续，白盘我们还是继续关注1228-1218的区间支撑，低位反复徘徊 而且这次非农能否破掉这个区间整理我们还需要关注，结合ADP的情况来，晚间非农冲高回落的可能性较大，预计波幅不会特别大

原油快速的顶底转换，42底部反转周线大阳吞没，连续一个多周日线多头排列。但是周三冲高不破47.3的周二高点之后，欧盘出现放量下跌，而且一次性下破46.3-46.2的关键支撑，最低到了44.6附近。之后企稳反弹，延续到昨日美盘还在走反弹修正，借助EIA冲高46.5附近，凌晨之后迎来暴跌。所以思路上，大阴吞没的顶部形态，震荡反弹的杀跌回落昨日是确认顶部。

日内反弹继续做空原油，上方45.4-45.5压力，下方44.9-44.8支撑



