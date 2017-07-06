小狼夏喜俊：黄金欧盘不破1230再空，亚盘要观察

人有时候很奇怪，即想要埋头追求财富又想要多照顾家庭；即想要内心的平静，又羡慕嫉妒别人。投资市场也是，我经常说要形成自己的一套系统，而不是随波逐流，很多人自己看对了，网上翻了几页专家分析就改变思路了，结果亏损。追求稳健，少交易，就会错失一些机会，这不是怕，更不是看不懂行情，而是长久实战交易之下积累的宝贵经验和心得。市场不缺机会，而缺少能够去把保本放在第一位的投资者。意识不到这点，所有行情都想抓，一会不开仓手痒，错过一点行情后悔，一单没做对信心没了，这类人注定亏损，永远不可能给在这个市场赚到钱。

周三的行情黄金原油波幅都比较大，还是很精彩的：

黄金周二休市影响，窄幅整理，周三早盘出现小幅的反弹，而且突破1226-1227的整理高点，四小时中阳突破 5 10日均线，看似一个先反弹后回落的走法。但是持续徘徊，到欧盘未能创新高，欧美盘再度刷新低点去1217附近。但是晚盘并未延续弱势，而是多次下探1218之后午夜出现拉高。日线最终还是录得了阳线调整，只不过走的是探底回升，而不是市场普遍预计的冲高回落走势。

原油一日变天，周线上周大阳吞没拉高，底部反转信号，日线多头排列，连续多个交易日无回撤，持续的中阳极强形态。但是昨日欧盘冲高未破周二47.3高点之后出现杀跌回落，并且如我们提到的下破46.3-46.2关键支撑引发变盘反转，空头放量下跌日线高位黄昏之星做顶反转信号。





今日的黄金行情其实出现了多空分歧，我们做个解读：

1.日线级别空头不变，1296做顶的这波空头运行80美金幅度，五个周。尽管中途经历了CPI和加息的冲高回落，上周的胖手指大单买卖的急涨急跌。但是未改整体弱势空头格局。

2.短周期，四小时和小时图都出现了企稳反弹信号，尤其四小时早晨之星的底部反转信号。

同时行情日线双阳反弹调整，按理说空头行情不会持续三连阳，而且价格靠近5日均线附近，所以日内预计依然是先反弹调整，我们重点关注反弹调整幅度和1228-1230压力情况，欧美盘在做安排。

原油42的底部反转，用了一周半的时间反弹到达47.3，日线多头排列，周线大阳吞没拉高。但是昨日直接变盘反转，下破46.3-46.2关键支撑引发空头放量下跌，最低到44.6附近，跌幅之大，幅度之猛。短线后面预计会有个偏弱整理。

日内操作我们关注46-46.3压力位考虑做空，止损46.6，目标45.3-45



