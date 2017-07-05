小狼夏喜俊：黄金1231下继续空，原油继续多

本周行情无论技术面还是消息面都很有特点。

因为美国独立日假期休市的影响，本周重大消息都推迟到了周四周五，所以后面两个交易日将是消息爆发，火力全开。原油EIA数据，ADP数据，失业金数据，美国非农就业人数，失业率数据。

而技术层面上，周一黄金如我们预期的下破1240 1232-1230出现放量下跌，周一凌晨最低探至1218附近，收取一根光头光脚大阴线。极弱连阴不反弹，而昨日周二则是因为休市影响出现小幅反弹调整，日线小阳。

原油方面，周一亚盘震荡回落，欧美盘强势拉高午夜出新高，完全符合我们的预期，给出的46.2-46.1多单抓获大利润。延续了上周五的强阳走高，整体原油近期42底部多头反转，多头排列看多做多不动摇。





今日的黄金行情我们从几个方面思考：

1.美国独立日继续休市，预计整体波幅依然不会太大。

2.日线空头排列，周线弱势格局，周一放量大跌之后出现短暂反弹调整，那么短线还是弱势偏空格局。只是看反弹遇阻的点位在哪里。

3.日内两个压力位，1226-1227，昨日的高点附近，低位箱体整理持续横盘之后不排除二次空头回落。时间换空间的修正。

另外一种就是日内加大反弹幅度，去测试1231-1232附近，此位置为四小时20日均线，日线级别5日均线压力，触及依然可空。

故日内黄金的操作，激进的1226-1227直接空，昨日有空的也可以暂时持仓，如果突破去1232-1231依然可空，破1236止损，目标1226-1220

稳健的，亚欧盘整理不破1226-1227压力之后再跟进空单，更加安全



