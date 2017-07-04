小狼夏喜俊：黄金调整1229下继续空，注意节奏

不是所有的网红分析师都是CCTV特约的，而小狼则是CCTV证券资讯频道特约分析师，交易员，2015年和2016年连续两年中金十佳黄金分析师，大品牌更值得信赖。我是小狼，我为自己代言。《狼式交易法则》技术教学视频即将上线，敬请期待。

周一又是非常完美的一天，黄金原油双双获利大丰收。

周评中我们提到的黄金原油思路纷纷得到兑现。昨日博文分析和视频讲解中分析也完全正确，每天文字分析外加视频讲解，技术培训，直播讲课，为你的投资保驾护航。

黄金我们从几个方面讲解下破：

1241-1240的关键性多次触及，上上周的双底反弹调整，之后空头二次回落走1258-1240的低位弱势区间整理，连续5-6次测试而且并无出现有力反弹，所以我们坚决看下破。1230-1232同样的道理，年内几次关键性的回撤调整1180 1195 1214都出现了企稳反弹，但是向上持续不破高，连续4个月的整理洗盘多头消耗殆尽，不进则退。所以我们同样看下破。近期反复提到的1240位置的关键性，以及下破看空头放量下跌的思路，如果你看了参考了也会有收益。





日内的黄金思路非常简单，只需要把握节奏和点位就行了。

昨日短周期连阴空头排列不反弹，日线大阴放量下跌，今日早间5点左右出新低测试1218一线，那么今日的主节奏和思路就是亚欧盘反弹修正，欧美盘继续回落。点位上只要反弹不破1232保持日内看空思路，收阴不变。只是早盘不急入场，一是入了早盘也不会急跌，这是时间节点问题。另外这两天美国独立日休市，注意影响。

反弹我们关注1227-1230区域做空，止损放到1233上，目标去看1220-1215 欧美盘确立调整结束继续回落，我们可以继续加空跟空去看1220-1215

原油思路很明确，42阶段性顶部形成，周线大阳吞没，日线多头排列，所以我们当下原油要做的就是顺势而为。上周43.3-43.4多，43.8-43.9多，昨日46.2-46.1做多都是这个思路。本周重点压力48-49附近。

日内我们关注46.6-46.5支撑，回撤继续多，破46.1止损，目标去看47.2-47.8



