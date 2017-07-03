小狼夏喜俊：黄金跌破1240空头放量，原油继续多

不是所有的网红分析师都是CCTV特约的，而小狼则是CCTV证券资讯频道特约分析师，交易员，2015年和2016年连续两年中金十佳黄金分析师，大品牌更值得信赖。我是小狼，我为自己代言。《狼式交易法则》技术教学视频即将上线，敬请期待。

上周黄金原油行情简单回顾：

周线第四周下跌，自1296做顶以来，前面两周空头极弱单边回落，上上周探底回升碎阳反弹周线十字星，上周1258-1240过山车洗盘整理但是周线最终还是收阴。也就是目前行情的主节奏走的是1296顶部的空头弱势行情。上周一周二大单买卖，突发事件引发行情1253-1236-1253过山车急涨急跌，结束了1241双底形态的碎阳反弹，行情有效遇阻1258-1259的压力再度回归弱势。尽管这波空头中途并不那么简单，有CPI数据和美联储加息的冲高回落洗盘，有上周的突发事件影响，但是整体的弱势格局依然明朗。

原油则经历上周反弹，周线大阳吞没，我们可以确立42阶段性顶部，将进一步展开反弹调整，和我们上周预判完全一致，几次做多都把握了大幅利润和主节奏。





1.年内行情的两拨节奏，年初1 2月份的1122-1222的100美金多头趋势行情。之后3月份陷入了日线级别上升三角整理，宽幅洗盘，多空顶底快速转换不延续。截止目前这个宽幅整理已经运行了4个月了。

2.六月份我们看历史重演，3月份探底回升十字星，4月份冲高回落收阳，5月份探底回升十字星，但是6月份并未如期收阳，而且继续冲高回落收阴。目前1295-1296的年内双顶形态，已经破坏了月线，周线级别的强势多头行情。

3.年内回撤的上行趋势线1180-1195-1214，目前在1235-1230附近，上升整理持续不能破高延续，第四次回撤恐怕守不住。而一旦下破，将结束上半年整体偏强的多头格局，展开回落，类比去年7 8 9三月份整理之后，10月份放量下跌迎来空头的历史形态。

又面临关键性的选择，大趋势的抉择。短线1258-1240的区间整理已经运行接近两周。如果有效下破1240，将再度测试1235-1230位置，这个地方目前来看如果真的测试未必守得住，所以下破之后或将引发空头放量

日内我们关注1244-1245压力反弹做空，不反弹如果直接下破那么我们欧美盘直接跟空操作，今日关注下方1234-1232

原油方面，我们提过年内其实黄金原油都偏向日线级别的大宽幅整理，虽然每一波行情都看似趋势型很强，但是顶底多空转换都非常快。所以我们上周也提到谨防原油震荡反弹调整演变为多头行情行情，也就是52空头止步于42，然后再度回撤48-50。

目前来看已经确立42顶部，周线大阳吞没，日线多头排列强势反弹，那么本周继续做多看反弹，日内关注45.8附近回撤多，看46.5-47



