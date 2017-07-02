小狼周评：黄金跌破1240将会出大事，历史重演

不是所有的网红分析师都是CCTV特约的，而小狼则是CCTV证券资讯频道特约分析师，交易员，2015年和2016年连续两年中金十佳黄金分析师，大品牌更值得信赖。我是小狼，我为自己代言。《狼式交易法则》技术教学视频即将上线，敬请期待。

我们对下周行情做个简单的展望，具体大家还是关注我们每天博文分析，视频讲解。





1.年内行情的两拨节奏，年初1 2月份的1122-1222的100美金多头趋势行情。之后3月份陷入了日线级别上升三角整理，宽幅洗盘，多空顶底快速转换不延续。截止目前这个宽幅整理已经运行了4个月了。

2.六月份我们看历史重演，3月份探底回升十字星，4月份冲高回落收阳，5月份探底回升十字星，但是6月份并未如期收阳，而且继续冲高回落收阴。目前1295-1296的年内双顶形态，已经破坏了月线，周线级别的强势多头行情。

3.年内回撤的上行趋势线1180-1195-1214，目前在1235-1230附近，上升整理持续不能破高延续，第四次回撤恐怕守不住。而一旦下破，将结束上半年整体偏强的多头格局，展开回落，类比去年7 8 9三月份整理之后，10月份放量下跌迎来空头的历史形态。

又面临关键性的选择，大趋势的抉择。短线1258-1240的区间整理已经运行接近两周。如果有效下破1240，将再度测试1235-1230位置，这个地方目前来看如果真的测试未必守得住

当然，如果1235-1230继续守住不破，那么还是日线大宽幅整理洗盘行情，所以行情到了非常关键的节点，大家需要提高警惕



