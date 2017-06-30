夏喜俊：黄金六月窄幅整理收尾，晚间策略

为什么会着急入场，管不住自己的手呢？

行情永远在波动，但是不是每一次涨跌都是机会，也不是每一次K线的跳动都适合你交易。之所以着急入场，是怕错过机会，怕错过赚钱，好像每天睁开眼不做单就要错过一个亿一样，结果发现错过的不是一个亿，而是冲动入场之后的纠结和痛苦。

往往早盘一天行情节奏并不明朗，或者还不能很好和准确的定位一天行情的节奏，急于入场往往换来的是欧美盘交易的被动，等真正机会来临或者看清楚行情的时候你已经错了，或者开始犹豫不决了，周而复始，永远在亏损的路上越走越远。

六月一年的一半，就要结束了。2017年刚刚过去的一半，你又取得了什么样的成绩和进步呢？

黄金年内两拨行情。年初1 2月份1122做底到1222的100美金多头趋势，日线级别多头排列持续碎阳反弹。而后自3月份开始陷入了四个月的洗盘整理，所以六月份的主节奏依然是没有摆脱日线级别宽幅整理洗盘的主节奏。

月初的加速冲高，走了1214探底之后多头最后的疯狂，而后1296做顶展开回落，持续二周空头排列。而最近一个多周则是低位区间整理夹杂过山车的洗盘。所以我预计六月或将整理收尾了。





这周大区间1258-1240，小区间1254-1246，走反复洗盘整理行情。目前来看日内走势较弱，但是下方1241-1240不失守还是没空间，而上方反弹1247-1248的关键压力不破同样没有幅度。

所以预计六月份收尾，黄金将窄幅整理，难有大动作了 晚间我们继续关注1241-1240支撑，上方1247-1248压力

原油完成了本周我们提到的翻调整行情，但是持续未能有效突破45.3附近，所以我们暂时还不能确立反转，只能认为空头反弹调整行情。这也是我们前面坚决看多看反弹的情况下，这两天开始调整思路，尝试空单的原因。

晚间45.3-45.2附近继续尝试短空，破45.7止损，目标去看44.6-44.4



