夏喜俊：黄金1240非常关键，原油看45.3压力

做对一单二单很容易，出现错误也很正常，没有百分百的老师。但是能够持续连赢，首先需要对行情节奏梳理和定位的非常清楚，其次就是良好的心态和情绪管理，不急不躁，比如本周一周二的洗盘行情过于着急入市往往被动。而我们近期能够持续连赢不外乎这两个原因，节奏把握准确，心态和情绪好，不急不燥。

周三我们就提到，如果行情持续高位整理不破1253-1254，那么周二的强势拉高就不会延续，就如同周一秒跌之后周二拉高一样，实际走的就是反复整理行情。那么我们周三其实就定位了这波1254-1240的回落，思路很清晰，整理行情1-2个交易日走完一波节奏。所以周三1253空，周四昨日下破1246-1247之后确立区间放大到1259-1240，所以晚盘1247空到1240，而1240多又到1247，都是执行了区间整理的思路。





黄金今日我们的思路一样很清晰，考虑两个位置：

1.首先短线还是保持1258-1240的区间整理，而小区间1254-1246昨日已经打破。昨晚下探1240之后反弹1247之后陷入整理，今日继续关注1246-1247的压力，持续不破整理会偏弱运行。

2.下方1240附近支撑依然是关键，守住此位整理不变，而且这个位置已经是第四次下探了，如果下破那么空头将继续加大回撤，下破我们就继续跟空去看1236-1232位置。

日内黄金亚欧盘关注1246-1247压力，有效遇阻继续做空，止损1251，去看1240附近支撑，一旦下破将放量下跌，我们继续跟空去看1236-1232

如果1240守住不破，继续做1240-1258的四小时大区间整理

原油思路很清晰，本周的反弹调整行情已经实现，周线中阳反弹，日线五连阳之后遇阻我们提到的45.3-45.2压力也出现了短线的回撤。后面我们要思考的问题，就是42的反弹到目前为止是前面空头的一次反弹调整，还是直接形成反转行情。

今日原油操作亚欧盘继续关注45.3-45.4压力，有效突破确立反转，我们就继续跟多 不破防止还会再去44.6-44.3附近测试支撑



