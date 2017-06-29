夏喜俊：黄金区间多空操作，原油先多后空

黄金周一行情没有延续上周的碎阳反弹的强势，而是午盘闪崩秒跌17美金之后陷入1247-1237的低位过山车整理；周二同样没有延续周一大阴吞没的弱势，而是午盘快速拉高收阳，而且最高触及到周一下跌口1253附近；周三同样没有延续周二的强势，而是高位整理之后晚盘再度回落，走了1254-1246的区间整理。

如果你没有很好的定位正确行情，而是当做趋势行情去试图顺势，跟着行情跑那么结果可想而知。但是有些人亏了钱，反而认为不是自己的错，顺势没有错，只是行情不延续，不连贯，反复洗盘。那么我想问你，不连贯不延续的是趋势行情吗？是不是恍然大悟，行情走的没那么复杂，只是有些时候我们考虑复杂了，行情短线走的就是多空不明的区间整理行情，大区间1258-1241，小区间1254-1246，所以我们本周周一1247空到1238，周二1251空到1246，周三昨日1253到1248，都是按照整理不延续行情来操作的，收获满满。





价格不延续，多空交织，均线粘合，典型的整理行情，所以我们不能用趋势的顺势而为的操作手法来对待，而应该用锁定区间高空低多的思路。什么行情用什么方法来做，才能克敌制胜。

短线大区间1259-1241，小区间1254-1246，这应该是短线行情的主节奏。而当下的价格处于中间位置。对于行情行情我们锁定区间，无脑多空简单执行，中间价格不参与，不追涨杀跌是几个重要注意事项。

那么日内黄金我们继续关注短线1253-1254压力，下方1246-1247支撑，突破的话将延伸到大区间1259-1241，总之操作尤其亚盘不要着急多观察，耐心等待好的入场位置

原油本周的节奏完全在我们预判之中。从上周探底42初漏端倪，到日线三连阳反弹我们确立反弹调整，而且周线五连阴本周看反弹修正的主节奏定义，四小时突破下降通道之后确认反弹，我们一环扣一环的严谨分析和思路。让我们完全把握了这波反弹调整行情。43.3-43.4多单到位44.4，昨日43.8-43.9多单到位44.8，完美把握利润完全抓到。

那么日内行情注意我们开始提到的本轮反弹调整的关键压力45.2-45.3，已经非常靠近，突破此位确立反转，但是不破还是要防止调整之后再度下行，所以预计今日行情先涨后跌大概率，我们关注44.6-44.4回撤先多，靠近45.2-45.3注意压力回撤可短空



