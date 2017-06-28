夏喜俊：黄金继续整理，原油看多做多不变

不要把简单的事情复杂化。

黄金周一闪崩秒跌17美金，结束了前面的三个碎阳震荡反弹的偏强格局，当日行情也没有突破1258-1259的技术性压力。大阴吞多阳，而周二午盘快速拉高之后，又基本阳线收回，加之周一晚盘的震荡反弹，周二又回到了1252-1253的闪崩急跌位置。所以短线的行情实则并不太明朗。

碎阳之后大阴杀跌，结束之前的偏强整理，造成短线弱势局面。

但是昨日未能延续，冲高之后再度转阳，所以今日到底走周一的弱势，还是延续昨日的冲高走高延续反弹，是我们关注和思考的重点。





黄金既然是整理思路，我们就不能用顺势的思路来思考。

所以晚间继续关注1253-1254压力，如上面四小时走势图，不排除短线日线级别洗盘反复整理，而主走四小时1254-1241附近的低位箱体整理思路。

那么黄金的思路我们再做一次梳理，中期关注上方1258-1260压力，只有突破这个低位，多头反弹才能进一步打开空间。而下方中期支撑1232-1230附近，为本轮1296顶部回落以来的关键支撑，守住后市多头还是看好，而一旦下破要防止四个月的上升三角整理之后迎来空头放量。

晚间黄金依然关注1253-1254压力，可以尝试做空，止损1257上方，如果走四小时低位整理，今明二天看1246-1241

当然如果行情晚间突破，那么我们继续去关注短线的1258-1260压力

原油思路就比较清楚了，日线四连阳基本可以确立我们周内看震荡反弹调整的主节奏，52的空头五周连阴，短线调整先去看45.2附近压力情况。

所以我们昨日43.3-43.4多单到位44.2-44.4之后，今日继续看多做多，已经布局了43.8的多单，晚盘继续去看44.5-44.8目标



