夏喜俊：黄金亚盘观察1252压力，原油继续多

周一胖手指秒跌17美金，周二午盘又急速拉高。市场是周一一片看多行情大阴回落，周二看空的时候强势拉高，那么为什么行情会频繁的洗盘，我们做个解读和梳理：

1.1296的本轮顶部回撤，目前是第四周，第一周冲高回落，第二周极弱连阴，上周探底回升周线十字星，而目前第四周反复洗盘整理。

2.如果1296的空头行情还在延续，1241的前期底部打破未能有效行程，那么短期整体走的就是空头末端，所以多空方向交错下的反复洗盘整理。





目前来看，行情整体走的还是偏1296顶部的弱势空头回落行情，只不过1281的数据冲高回落洗盘，而本周的1259 1253洗盘所以结构并不那么完美。黄金近期走势我们还是关注两个点：

1.年内三月份之后都属于日线级别的上升三角整理，宽幅洗盘行情。所以顶底转换很快，从日线级别1180 1195 1214的底部，以及1263 1295 1296做顶做底都很快。那么本轮中期结构还是关注上升趋势线1232-1230支撑，只要守住此位不破，后市都有再度回归强势的可能。

2.短周期偏弱，日内到底是延续昨日的强势，还是再度冲高回落，我们以1252-1253为多空分水岭，如果行情亚欧盘直接突破，那么日内将继续震荡走高。而如果亚欧盘不破防止再回落。

亚盘关注1252-1253压力，延续到欧盘不能突破我们继续做空看回落，目标1246-1242

如果突破，那么日内将延续昨日的强势，我们回撤跟进多单去看1258-1261 亚盘多观察，不急入场

原油昨日我们提到，周内反弹调整可能性较大，周线五连阴技术面需要调整，而且日线三连阳突破5日均线，行情也果真走了我们提到的震荡反弹，兑现了44.2目标位。

那么今日原油继续看反弹，寻找机会做多，确立反弹调整，后面本周关注45附近多头目标位



