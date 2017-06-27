夏喜俊：黄金做空看1233，原油反弹调整

周一的黄金市场又是一堂生动的风险课：

资本市场充满了无限可能，可以在这里快速的创造财富，但是也要学会按照游戏规则进行，否则就会伤痕累累。不管他是胖手指，还是短时间内的巨量大单的买卖，这种意外的闪崩行情我们都无法去预测，唯一能做的就是时刻控制自己的仓位和具备很强的风险意识，唯有这样才不会因为一次小的失误或者看错方向而全盘皆输，投资不是赌博，我们应该追求可持续的财富积累，而不是暴赚暴亏。

1241的企稳用了1-2个交易日，下探没破新低双底形态反弹，日线三连碎阳结束了1296的连阴空头回落行情。我们前面多次提到过1258-1259的多空分水岭，只有突破此位置才能确立展开有效的多头反弹，才能确立1241的近期底部。从上周五冲高受压，昨日亚盘还是冲高不破，欧盘出现了闪崩急跌，日线大阴吞没前面几个交易日的涨幅，而后尾盘走了1246-1237的过山车整理。短线黄金再度陷入弱势之中。

原油，目前还是一个确认盘，52顶部空头行情运行了五周短线有反弹调整需求，而且日线出现了三连阳形态，所以到底本周是走反弹调整还是反弹之后继续回归极弱空头目前我们还需要进一步观察和确认。昨日亚盘冲高回落，美盘探底回升最终还是收阳。





今日黄金我们关注两个点：

1.中期形态注意1232-1230位置，这个位置决定后市大方向。是年内几次关键回撤1180 1195 1214的趋势线支撑，如果守住后市继续走日线上升宽幅整理洗盘，还会出现波段多单机会。而如果不能企稳出现下破，将会引发空头放量下跌行情。

2.日内短线操作，昨日大阴吞没前面碎阳反弹的涨幅。短线偏弱运行，日内不排除进一步刷新低点的可能。我们关注1246-1247压力，下方1240-1238支撑。

黄金反弹1246-1247空，止损1251，目标1240-1238

如果下破1240，欧美盘反弹继续跟空去看1234-1233

原油日线三连阳，这是自52空头回落连续五个周日线级别首次出现三连阳，还是我们提到的要防止本周持续反弹调整行情，毕竟周线级别有反弹调整需求。目前价格运行在5 10日均线之间徘徊，还是一个分歧走势。今日我们依托43.6-43.7来定多空强弱。上破确立反弹调整，跟多，延续到欧盘依然不破要防止再走回落。

参考43.6-43.7的多空分水岭，来决定日内原油操作方向和点位



