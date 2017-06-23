金石银开：6.23晚评今晚黄金白银原油行情分析

市场前瞻：

油价绝地反击、美元又遭痛击......本周收官之战即将打响！特朗普新医改草案发布后批评声浪铺天盖地、沙特等国强烈要求卡塔尔10天内与伊朗断交，今晚还有德拉基等三位央行大佬登场，各位千万要hold住！

黄金消息面：

2017年注定是一个特殊年份，全球关系紧张。美为首的，在经济下滑的过程中，还增加军费开支。国际动荡性必然加大。这对黄金是一个重大利好。所以，即使前面美元加息大涨，仍无法改变黄金中长期多头趋势。而萨德部署的突然加速，对黄金白银无疑也是利好。毕竟“炮声一响，黄金万两”，笔者金石银开认为黄金中长期大区间走震荡偏多头的概率极大。

原油消息面：

沙特希望提振油价至60美元油价绝地反击——沙特石油官员表示，沙特正在想办法提振油价，低迷的油价威胁到了新王储的经济改革计划。沙特对油价的目标是每桶60美元，这样沙特阿美的上市将能带来数百亿美元资金。不过，沙特的选择并不多。OPEC成员近日举行非正式会谈，讨论如何停止近一个月的油价滑落。今日美油布油保持上涨，分别重返43和45美元关口上方。

黄金技术面分析：

从技术面上分析来看，黄金日线图上收取带有上影线的光脚阳线，企稳于MA5均线上方，目前首要关注MA10均线处1255附近的压制，若继续上破则看至MA30均线1260附近的压力以及布林中轨1265附近的压制，两处位置均是前期表现出的强压，布林带指标依然偏下运行，说明趋势仍然空头占优，所以反弹触及压力位附近仍然可高空思路对待，4小时图上来看，布林带走平偏上运行，金价突破站稳布林中轨上方，上方首要压力依然是1255附近，布林中轨首要于1247附近形成支撑，布林下轨依然于1240形成关键支撑，MACD指标于0轴下方持续向上运行，上行动能维持放量，指标中性偏强；综合分析来看，黄金短线依然存在反弹之势，但可以看到上方阻力重重，所以操作上切忌追涨杀跌，关注小区间1247-1255；操作上维持区间内高空低多即可。

黄金操作建议：

建议下方若触及1254-1256附近多单进场，止损放在1255，目标点位1265

白银行情分析：

行情今日持续震荡上行，企稳布林带中轨上方，布林带开口向上，MA5MA10呈多头排列，支撑K线上行，附图MACD快慢线O轴上方形成金叉，红色动能柱放量，RSI相对强弱指标向上运行！综合来看：短期多头强势！

白银操作策略：

1、前面现价16.59的多单继续持有，目标16.70——16.80

2、稳健者回踩16.50附近多单进场，止损0.1美金，止盈16.60——16.70

原油技术面分析：

日图首次转阳，配合附图KD指标超卖区域二次金叉，短线下行放缓。昨日出现一定反弹，反弹较下跌空间要大，短线暂时进入止跌低位整理，当然反转还有一定难度，只是由弱转为震荡，周尾暂时难反转，毕竟本周的开盘价在44.50附近，要反弹收复44.50才能形态反转。4H方面，下行通道触及下轨支撑进入低位整理，结合此前的台阶下跌，一根大阴之后伴随着长时间的整理才能延续破低，目前进入整理阶段，但反弹的空间还没突破上轨，谈反转空头还言时过早，只能说有反弹的需求，操作上做空也要等反弹再切入，低位不适宜追空，毕竟昨日没有破低。今日周尾就倾向于震荡行情。操作上笔者建议以反弹做空为主，上方关注43.3一线阻力，下方关注42.30一线支撑。

原油操作建议：

1、建议上方若触及43.1-43.3附近空单进场，止损放在43.6，目标点位42.50附近

2、建议下方若触及42.1-42.3附近多单进场，止损放在41.8，目标点位43.10附近

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