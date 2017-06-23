夏喜俊：黄金看1254压力，原油不破43.2空

其实本周黄金的行情并不大，我们做个整体的回顾。

自1296近期顶部回落以来，本周是第三周明显的有点空头衰竭的意思，力度和节奏都有所放缓。上周连续收阴回落，周五停顿十字星。而本周一则如我们预期的放量收阴，周二冲高回落十字星，周三震荡反弹小阳线，昨日周四依然是震荡反弹小阳线。周一高点1255,低点1243附近波幅12美金，其余其他交易日全天波幅不足10美金。但是我们整体节奏把握的还是不错，周一1253-1254空到1247-1246，周二周三两次1245-1247做空，到位1241-1240，周四昨天1248-1249多又到1255。

大结构上我们要明白，年内行情除了1 2月份明显的多头趋势行情之外，进入到3月份行情就走的是洗盘整理行情。月线上表现为3月份探底回升十字星，4月份冲高回落阳线，5月份探底回升十字星，6月份冲高回落，而日线图上则表现为上升三角整理快速顶底转换不延续。所以近期行情我们提到如果企稳1232-1230结束空头再反弹，当日也有一种可能1241双底企稳提前展开多头反弹。





昨日亚盘看似极强，周三晚盘探底1241之后快速拉高，午夜突破1248-1249，确立了短线1241的双底形态，而且空头相对衰竭力度放缓，也有反弹调整需求。昨日做多的最佳时机在早盘，错过了一天可能会有所被动。而晚盘二次冲高1254未破日内高点，尾盘再度迎来回落探底1246-1247反弹。

反弹举步维艰，上方压力重重，今日周五我们亚盘不急于操作，要先观察。日内上方1253-1254的关键压力，突破之后才能进一步向1258-1262发起进攻，否则要防止再度下破1247-1246走回落。

日内操作，关注两个位置，上分1253-1254突破，欧美盘回撤跟多看1258-1262

下方1247-1246，如果不能上破或者出现下破要谨防再度走弱，亚盘不急入场，操作机会放在欧美盘

原油保持做空思路就对了，周一我们44.8空，周二44.5空，周三44空都是一路顺势跟空抓获大利润。周线五连阴，空头力度远远要比市场预期的还要大，所以我们在没有明显底部信号出现来之前看空做空。周三EIA数据利多，原油冲高回落，午夜放量下跌，昨日走了一个修正盘，亚欧盘没破新低出现反弹，晚盘出高点，日线反弹阳。

那么今日行情继续关注43-43.2压力，亚欧盘不破，要防止昨日反弹阳线之后日线继续回落收阴，所以原油亚欧盘不突破我们继续做空看新低，下方42-41.5

今日关注43-43.2的压力继续做空，止损43.6，目标42.5-42



