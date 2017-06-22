夏喜俊：黄金1248多到1255，晚盘怎么做？

持续的连赢，源于节奏的完美预判和把握。

昨日一片看多，但是我们以1248-1249为多空分水岭，不破之前不要猜反转，延续到欧盘没破我们安排了1246-1247空单，晚盘再度到位1241-1240位置。

而今日我相信思路更明确，都知道要多，但是你的多是不是追高点上了？

而我们早上七点多就直接安排1249-1248多，到位1255第一目标位，完全抓获日内波幅。

所以说节奏很重要，清晰的思路更加重要。不要人云亦云，随波逐流。





晚上黄金的思路我们做个解读：

1.1241的双底反弹，短周期的做底企稳信号，从昨晚的探底之后1241直接震荡反弹到今日的1255高点。那么要明白一点，短线的反弹，但是日线级别的空头趋势我们说了，没有突破1258-1259之前还不能确立反转，只是短线的反弹而已。

2.力度上，其实反弹并不大，1255-1257附近的压力，靠近前期顶底转换位置1258-1259压力，行情遇阻明显，亚盘看似很强，但是欧盘反弹遇阻回落。所以晚盘能否延续回落，我们暂时还不能确定。

如果你没有在正确的价格跟进行情，就算你写了一天的多，看了一天的多，这行情也与你无关，甚至没有忍住的话来个高位追多，那就是看错做错的下场。

晚间暂时还不看好极强的多头延续，我们关注下1255-1257的压力，下方1249-1248的支撑，如果下破关键位置，要防止一波流反弹继续回归日线弱势

晚间原油操作我认为应该有个机会，这几天都是亚欧盘震荡反弹，美盘和夜间刷新低点，尤其昨日EIA数据利多，行情冲高回落，午夜放量暴跌，可见日线的空头趋势有多猛烈。

那么原油就不要多想了，亚欧盘整理美盘继续看跌，42.8直接做空，止损43.3，目标42.2-42



