夏喜俊：黄金1248直接多，震荡反弹看1258

清晰的思路，严格的执行，本周黄金原油获利不断，大丰收。

周一黄金1253-1254空到1247-1246。原油44.65空，44.8空到44。

周二黄金1245-1247空到1241。原油44.5-44.6空抓获当日高点止盈43.5。

周三黄金1246-1247继续空到1240-1241。原油43.7空损44.2，误扫最高点。而后44继续空，到43.3-43.2，午夜放量到了42。

如何接受风险？

坚定相信概率和优势。痛苦的威胁消除后，恐惧同时会消失，以恐惧为基础的错误也会消失。你的心智也会变得自由自在，从而可以看出市场上的一切，并且根据你所看到的东西采取行动。

本周行情无论黄金还是原油都完全在我们的预判之中，只有清晰的思路外加严格的执行才能让获利来的轻松和自然，这样才能做到盈亏心中有数。

黄金是自1296做顶回落的第三个周，第一周的三连中阴确认了顶部，上周连阴回落，CPI和美联储加息过山车洗盘不改弱势。而本周则有些空头末端的意思了，周一放量下跌，周二十字星，周三昨日小阳反弹突破日线5日均线压力。首先我们要明白大的结构，自三月份以来就是走的日线级别上升三角整理的宽幅洗盘。所以我们看每一次的顶底转换都非常快，不论是1264 1295 1296的顶部，还是1180 1195 1214的底部都是快速的多空转换，没有太多的确认。而本轮回撤我们原计划是关注1232-1230有望形成底部，但是也要防止回撤不到位，提前展开反弹。

原油的话就比较清晰了，空头行情，52的空头延续性要远比之前的55 53.8的顶部回撤空头力度要大，时间要久。目前周线已经呈现五连阴形态，所以我们上周就明确提出，再无明显做底反转信号之前看空做空就对了。





空头第三周，经过周一放量下跌之后力度和节奏明显放缓，昨日很多人就开始看反弹调整调整了，但是没有突破1248-1249压力之前还是有些过早了。所以昨日思路我们依托1248-1249为多空分水岭并未提前确立反弹，而是继续去做空看回落。但是今日就要展开反弹调整了：

1.1241双底形态，昨日再度下探快速测试1241-1240附近拉高。此位置也是月线10日均线支撑位。

2.价格突破1248-1249的关键区域压力，日线5日均线失守遭遇破位。

3.四小时出现底部信号，阳线增加，均线交叉，MACD低位金叉，短线有望反弹调整。

故日内行情我们看震荡反弹，但是1241能否形成近期底部提前展开反弹还需要进一步确认

早盘1248附近直接多，止损1244即可，目标去看1257-1260位置

原油保持做空思路就对了，周一我们44.8空，周二44.5空，昨日44空都是一路顺势跟空抓获大利润。周线五连阴，空头力度远远要比市场预期的还要大，所以我们在没有明显底部信号出现来之前看空做空。

今日关注43-43.2的压力继续做空，止损43.6，目标42.5-42



