夏喜俊：晚盘能否突破1249，CCTV连线解说

晚上20:30-21:00小狼做客CCTV证券资讯频道《外汇市场》节目，做客连线讲解美元，黄金近期的操作主思路，大家有空记得看。可以通过优酷视频CCTV证券资讯频道外汇市场栏目或者CCTV证券资讯频道官网，或者打开你的电视机观看。

黄金我们从两个方面来讲：

1.黄金我们从大的结构做一次梳理，年内的行情整体偏多。但是多头有效的趋势在1 2月份1122-1220的100美金结束。3月份开始陷入了洗盘整理行情，月线图上表现为3月底探底回升十字星，四月冲高回落阳线，5月探底回升十字星，6月冲高回落。所以从日线图上我们看到连续三个多月，上升三角的宽幅洗盘整理行情，每一次顶底转换都非常快。不论是1180 1190 1214的底部形成，还是1264 1295和近期1296顶部的形成都是快速的多空转换。

那么我们近期重点关注1233-1228区域支撑能否守住，这个区域是1180-1195-1214的上行趋势线支撑，如果守住将再度结束1296的空头回落，迎来一波反弹行情。所以黄金思路，尽管短线从1296做顶回落以来连续10个交易日极弱运行，但是近期还是要防止企稳反弹。届时我们可以考虑布局一波波段多单。

2.行情短线自1296回落以来持续连阴震荡下行，尤其日线图明显的弱势空头行情。尽管大的结构，我们也提到1232-1230附近随时有可能企稳结束这波空头行情。而且短周期1小时和4小时图上也出现了空头放缓，随时反弹的信号。





中期和短线的矛盾，决定行情的多空分歧，所以盘面也表现左右为难，多空不明，那么我们还是简单思路，以1248-1249为多空分水岭。行情如果上破那么将加大反弹调整，去1253-1257，甚至不排除这波回落就止跌于1241。当然如果不破，我们从稳健的角度来思路，还是要防止行情继续走日线级别的弱势，去回撤1232-1230附近再企稳反弹。

晚间黄金行情操作继续关注1248-1249压力，不破防止回落继续走弱势，再去1240-1236 能否中期企稳看1232-1230支撑

如果突破，那么晚上可以跟进多单去看1253-1257，要防止这波空头在1241提前结束

原油整体空头思路不变，晚上继续关注43.8-44压力，同时要注意下EIA数据的影响



