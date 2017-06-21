夏喜俊：黄金1249日内强弱关键，原油反弹空

周二行情的最大亮点不是黄金，而是原油。上周五黄金十字星停顿，1295的阶段性空头行情极弱走法，所以十字星同样是修正形态，我们周一看收阴回落，思路完全正确。周一高点1254-1255，晚盘下探1247-1246的关键支撑位之后，午夜再出新低1243-1242，而昨日亚盘如我们预期的小幅反弹调整，但是没有突破1250的关键支撑，欧美盘继续回落到1241，不过整体幅度不大日线继续十字星。

原油周一周二继续延续了52空头趋势最后的疯狂阶段，所以我们思路的改变是正确的。尽管空头趋势相对走到了末尾，但是没有出现明显的底部反转信号或者向上突破关键位置之前我们都保持弱势空头思路。毕竟日线空头排列，均线发散向下保持完好。





黄金走势我们还是从中期和短线两个方面来进行思考解读：

1.2017年年初1 2月份多头展开，自3月份陷入了洗盘整理。月线级别表现三月份探底回升十字星，四月份冲高回落小阳线，五月份探底回升十字星。而日线图上的表现就是我们看到的上图上升三角整理，而且顶底转换很快，也就是在日线级别并没有趋势行情，走的是宽幅整理洗盘。1180 1195 1214的做底和1264 1295 1296的做顶都是很快的。那么这轮1296的回落，我们重点关注1235-1230附近能否再度企稳反弹，如能企稳或有中线波段多单机会。

2.黄金短线1295-1296的空头还没有走完，连续9个交易日持续收阴回落。空头排列不变，但是力度有所放缓，所以今日我们重点关注1248-1249的压力位。日内行情多空强弱分水岭。

日内黄金操作亚欧盘反弹不破1248-1249，欧美盘继续做空看回落下方1240-1236

如果亚欧盘反弹直接突破1248-1249，那么美盘前回撤跟多去看日内反弹行情

短期重点关注1235-1230区域支撑，或有中线波段机会

原油思路相对比较简单，昨日放量下跌，延续近期的空头走势，那么日内我们依然保持反弹空的思路，关注近期43.8-44的压力，亚盘调整之后欧美盘继续做空看43附近支撑



