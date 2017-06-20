【倩缘金诚】6.20英国脱欧将会产生什么样的影响？附原油多单解套





进入6月以来，不仅天气迅速升温，全球金融市场也随之暴躁起来，要说最近最热门的金融事件莫过于美联储加息问题和英国脱欧公投问题。脱欧公投，指就英国是否脱离欧盟进行的公投。曾今的日不落帝国，如今的高度发达的资本主义国家，欧盟四大经济体之一，如今为了完全收回主权，保护利益，而要脱欧。倩缘认为英国退欧事件本质上是一起绑架案，而退出欧盟就是谈判破裂的撕票，绑架者英国开出的条件就是胁迫欧盟对自己这个成员国进行特殊对待，威芯qujc12从而满足自己的大资产阶级利益要求。英国和欧盟的问题可谓冰冻三尺，非一日之寒，无论6月23日英国选民将作出何种选择，英欧关系都需要重新定位和调整。





若英国成功脱离欧盟带来的将直接影响就是欧盟经济的衰退；进而就是欧元的走弱，脱欧的负面影响可能会蔓延至全球经济。所以如今的金融市场正在进行着避险资金大迁移，威芯qujc121而对于黄金、原油等市场具有避险性质的投资工具，此次恰恰是热门人选。目前全球债市风险陡增，一旦英国真的脱欧成功，极有可能刺破全球债市泡沫，造成类似2008年的全球经济危机，而全球经济危机之时恰恰就是金银避险属性表现得最为淋漓尽致之时，同时对整个投资市场产生震荡，而作为大宗商品的宠儿原油沥青也是无可厚非的受到强力波及





原油多单解套策略：





策略一：44.2-44.4之间多单持有者，建议反弹43.5-43.8斩掉多单，顺势加仓空单进场，目标看下方43.2一线即可挽回亏损，激进者下看43一线可扭亏为盈出局！





策略二：45附近多单持有者，建议43.4-43.6一线补仓多单进场，拉低均价！待行情回调43.8-44一线多单全部出局，筘指导8758-49750同样扭亏为盈，将风险降到最低。





策略三：实时解套方案根据每个人的套单锁单情况进行实时处理即可，多单被套的朋友可以及时V我（qyjc121）。





倩缘金诚寄语：



