夏喜俊：黄金空单晚盘看1236，原油已经止盈

昨天的博文分析和午间的视频讲解，你看了吗？

如果看了，你昨天应该也和我们一样抓到了黄金1254空到1247-1246，原油44.65-44.8空到44利润了。

今天的博文分析和午间视频讲解，你又看了吗？

如果看了，我相信原油44.5-44.6的快速止盈思路你同样可以跟到，我们已经快速止盈43.6-43.5。

两个交易日5%的仓位操作，一万美金再度获利1000美金。清晰的思路解读，外加严格的策略执行，才是获利的关键。





来说下晚间黄金行情的思路：

早间我们对日内行情的定位，黄金隔夜刷新1243-1242低点之后，看好今日亚欧盘先有所反弹调整，而后欧美盘再度回落。我们发现早盘延续1243低点震荡反弹，遇阻1247位置，反弹幅度不大，而且刚好符合修正的思路。日线极弱的情况下，反弹调整不破关键位置，我们说了还是看空做空是顺势而为的操作主思路。

那么手里1245-1246的空单持仓不变，没有单的1246附近继续入场，晚间继续看1240-1237位置，晚上下方1237-1236是需要关注的重点支撑位

原油我们欧盘给出的44.5-44.6空单已经快速止盈。完美的思路衔接，昨日黄金看上周五十字星之后的延续收阴，1253-1254空顺利抓获高点。而原油上周五反弹阳线之后看收阴回落，44.65-44.8空顺利到位44。

原油放量下跌，晚间继续关注反弹做空机会，注意44-44.2压力，下方43目标位。



